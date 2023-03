Rai Sport, si dimette la direttrice Alessandra De Stefano

La direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, ha rassegnato le dimissioni. La notizia era nell’area e ora al suo posto, al vertice di Rai Sport, ci sarà Marco Franzelli, nuovo responsabile della testata ad interim e già vice direttore anziano. Ma sarà una soluzione temporanea perché adesso si attendono le nuove nomine per capire come rilanciare i canali sportivi. La giornalista è stata molto criticata negli ultimi mesi, soprattutto a causa della gestione delle trasmissioni e del personale durante il Mondiale di calcio in Qatar, un vero e proprio flop per contenuti e ascolti.

LEGGI ANCHE: Il pagellone Mondiale della Rai: un flop di ascolti e qualità

I Mondiali e gli ascolti tra i fattori determinanti

La Rai ha dovuto fare i conti con la seconda assenza consecutiva dell’Italia ai campionati del mondo di calcio. Il contraccolpo è stato pesante, ma le trasmissioni di Rai Sport non hanno retto soprattutto per il tipo di impostazione scelta, facendo registrare ascolti molto bassi. Tra i programmi più criticati c’è stato quello centrale, il Circolo dei Mondiali, costato ad Alessandra De Stefano una vera pioggia di critiche. E gli ascolti bassi nel periodo del mondiale hanno portato a un ulteriore calo anche dei programmi storici, come Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto, che non hanno più il gradimento del pubblico, almeno secondo i numeri.

Rapporti complicati con la redazione di Milano

E poi c’è il caso dei rapporti personali tra l’ormai ex direttrice e i colleghi. Il Foglio spiega come la scelta di Lia Capizzi, giornalista esterna, per la conduzione della Domenica sportiva siano valse a De Stefano aspre critiche. Così come quelle che la redazione di Milano ha fatto piovere all’interno dei corridoi Rai, contestando una maggiore preferenza per i giornalisti di Roma. E infine il caso di Enrico Varriale, che ha chiesto il reintegro e di tornare al suo posto, dopo essere stato allontanato e aver iniziato la sua battaglia legale contro l’azienda.