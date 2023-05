Alessandra, chi è l’italiana che rappresenta la Norvegia all’Eurovision 2023

Alessandra Watle Mele è una cantante italiana che ha cittadinanza norvegese; cresciuta in provincia di Savona, prende parte all’Eurovision 2023 dopo aver vinto il Melodi Grand Prix in Norvegia con il brano Queen of Kings.

Chi è Alessandra, la cantante che rappresenta la Norvegia all’Eurovision 2023

La cantante è nata a Pietra Ligure il 5 settembre 2001 da padre italiano e madre norvegese. Cresciuta a Cisano sul Neva (Savona), dove ha completato gli studi, si è poi trasferita in Norvegia. Lì nel 2022 ha partecipato all’edizione locale di The Voice. Nel gennaio 2023 è stata tra i 21 partecipanti all’annuale Melodi Grand Prix, festival che serve per selezionare il rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest. Ha presentato l’inedito Queen of Kings durante la prima semifinale potendo poi riproporre il brano alla finale del 4 febbraio.

Nel frattempo ha iniziato a frequentare il Lillehammer Institute, una scuola con «un approccio pratico all’educazione musicale». Uscito il 9 gennaio, Queen of Kings ha segnato il debutto di Alessandra come cantante, con cui si è aggiudicata la vittoria del Melodi Grand Prix. Il brano è stato scritto con la collaborazione di Hennin Olerud, un compositore norvegese, della ghostwriter Linda Dale e del produttore Stanley Fernandez.

Il brano Queen of Kings

Queen of Kings ha raggiunto la 1ª posizione della classifica norvegese ed è stato certificato disco di platino dalla IFPI Norge con oltre 60.000 dischi venduti a livello nazionale. Con questa canzone si è preposta l’obiettivo di aiutare i propri coetanei, uomini e donne, ad amarsi e ad accettarsi. In un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni ha spiegato di cosa parla: «Il titolo significa “Regina dei re” perché parla di questa dea, una regina che non è perfetta: per me è un messaggio importante, essere perfetti nell’imperfezione. Questa regina non ha paura di cadere, dice “Guardami cadere e guarda mentre mi rialzo con la luce che emano”. È un messaggio che mi sta a cuore».

La cantante ha rivelato che le sue esperienze personali da bisessuale l’hanno influenzata per dar vita a questo brano. Il video ufficiale della canzone, che ha un testo e una musica che ricorda Il trono di spade, è ambientato in una specie di prigione futuristica hi tech dove la cantante guiderà la ribellione. L’inedito pop contiene anche un’introduzione in italiano.