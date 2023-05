Alessandra Canale: età, marito, figlio e la relazione con Amedeo Matacena

Alessandra Canale è stata un’annunciatrice ed è una conduttrice televisiva. È nota per aver condotto per diversi anni la trasmissione, tutta dedicata al calcio, dal titolo Il Processo di Biscardi.

Alessandra Canale: biografia e carriera

Alessandra è nata a Formia, in provincia di Latina, il 31 ottobre 1963. Il suo vero nome è Alessandra Pimpinella e la sua carriera è decollata nel 1981, quando ha partecipato a Miss Italia. Dal 1981 fino al 1986 ha fatto l’attrice, comparendo in varie commedie sexy all’italiana come Giovani, belle… probabilmente ricche(1982) e Delitto al Blue Gay (1984). La sua ultima apparizione è stata nel film Senza scrupoli (1986).

Nell’1983 intanto, la Canale aveva già iniziato a lavorare in Rai, prima come annunciatrice in sostituzione ad un’altra e poi con incarico definitivo. Ha fatto questo lavoro per oltre vent’anni, dividendosi tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3 e sul primo e secondo canale ha anche condotto le rubriche meteo.

La Canale ha mandato in pensione il suo ruolo di conduttrice nel 2003, effettuando il suo ultimo annuncio in prima serata su Rai 2. Dopo alcuni ricorsi legali al Tribunale del lavoro di Roma, è tornata a vestire i panni dell’annunciatrice su Rai 2 il 1º maggio 2010 chiudendo definitivamente la carriera in questo campo nel 2016, con la cancellazione della figura della signorina buonasera dai palinsesti Rai. Dal 23 agosto 2016 è entrata a far parte della struttura Rai Pubblica Utilità presentando le rubriche Rai Mobilità, Onda verde, Meteo Sera e Meteo Europa.

Alessandra Canale: figlio, marito e la relazione con Amedeo Matacena

Per lunghi anni la conduttrice televisiva ha avuto una relazione con l’imprenditore Amedeo Matacena, dal quale ha avuto il figlio Amedeo, nato nel 1995. La coppia si è lasciata dopo qualche anno. Matacena in passato è stato un politico, armatore e parlamentare della Camera dei Deputati, condannato nel 2012 per concorso esterno in associazione mafiosa. È morto a Dubai l’anno scorso stroncato da un infarto.

Dal 2013 la Canale è sposata con Antonio Caliendo, che era spesso ospite quando lei lavorava alla trasmissione Il Processo di Biscardi. L’uomo per anni è stato manager di diversi calciatori tra cui Roberto Baggio, Daniel Passerella, Salvatore Schillaci e David Trezeguet.