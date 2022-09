Alessandra Amoroso, stasera su Canale 5 il live Tutto accade a San Siro: scaletta e ospiti

Divertimento, spettacolo e commozione nel segno della musica. Stasera 1 settembre Canale 5 trametterà in prima visione alle 21.30 Tutto accade a San Siro, il concerto milanese dello scorso 13 luglio di Alessandra Amoroso. La cantante salentina sarà sul palco dello stadio Giuseppe Meazza assieme a un’orchestra di 47 elementi e un corpo di ballo di 90 danzatori. In scaletta il meglio del suo repertorio, da Vivere a colori all’ultimo singolo Camera 209, hit dell’estate. Spazio anche ad alcuni ospiti, ossia il produttore Dardust e la band Boomdabash con cui ha inciso alcuni celebri tormentoni. Il live sarà visibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Alessandra Amoroso, palco e crew del concerto di San Siro stasera 1 settembre 2022 su Canale 5

Per la prima volta sul palco del Giuseppe Meazza in San Siro, Alessandra Amoroso ha dato vita a un evento pensato per tutta la famiglia. L’artista pugliese festeggerà il traguardo dei 200 concerti in carriera cantando quasi interamente il suo repertorio decennale accompagnandosi con un’orchestra di ben 47 elementi, sul cui podio ci sarà il Maestro Pino Perris. Con loro ci sarà anche la storica band di otto musicisti che da anni ormai segue Alessandra Amoroso nei suoi tour in giro per l’Italia. Non finisce qui, perché in scena ci saranno anche 90 ballerini che daranno vita ai brani dal vivo con le coreografie di Veronica Peparini. Non sarà da meno il palcoscenico stesso, che vanterà 600 strumenti di illuminazioni, laser show di ultima generazione e ben 400 metri quadri di luci led con effetti speciali.

Tutto accade a San Siro, scaletta e ospiti del live di stasera 1 settembre 2022 su Canale 5

Grande protagonista di stasera sarà però la musica. Alessandra Amoroso si esibirà con i suoi più grandi successi che ne hanno scandito la carriera, iniziata nell’ormai lontano 2009 al talent Amici di Mediaset. In scaletta infatti Il bisogno che ho di te, Un senso e un compenso, Forza e coraggio e Vivere a colori. Spazio anche per le hit dell’estate, grazie alla presenza di alcuni ospiti speciali. Sul palco di Milano infatti ci saranno anche i Boomdabash, salentini come Amoroso, che intoneranno tre brani di grande successo sulle spiagge italiane. I fan potranno infatti ballare Mambo Salentino, A tre passi da te e Karaoke. Presente anche il produttore Dardust, quest’anno protagonista de La Notte della Taranta proprio in Salento, con cui Alessandra Amoroso canterà un medley di Amore puro e Difendimi per sempre. Ecco però la scaletta completa.

AleAleAle

Tutte le volte

Il bisogno che ho di te

Avrò cura di tutto

La stessa

Che sapore ha

Un senso ed un compenso

Canzone Inutile

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Trova un modo

Amore puro / Difendimi per sempre (con Dardust)

Stupida/Stella incantevole

Ti aspetto / È vero che vuoi restare

Sul ciglio senza far rumore/Urlo e non mi senti

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Tutte le cose che io so

Il nostro tempo

Immobile

Forza e coraggio

Tutto accade

A tre passi da te (con i Boomdabash)

Mambo salentino (con i Boomdabash)

Karaoke (con i Boomdabash)

Simmetria dei desideri/Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Comunque andare

Piuma

Camera 209

Sorriso grande