Ales Bialiatski, chi è l’attivista bielorusso Premio Nobel per la Pace 2022

Ales Bialiatski, vincitore del Premio Nobel per la Pace 2022 insieme all’organizzazione per i diritti umani russa Memorial e all’associazione per i diritti umani ucraina Center for Civil Liberties, è un attivista bielorusso noto per aver condotto diverse campagne a sostegno delle libertà civili contro il regime di Lukashenko. Già finito in carcere nel decennio scorso, si trova nuovamente detenuto senza processo.

Ales Bialiatski: chi è il Premio Nobel per la Pace 2022

Nato a Viartsilia il 25 settembre 1962, negli anni Ottanta è stato parte attiva nelle proteste anti sovietiche e, nel 1996, ha fondato il Centro per i diritti umani Viasna. Si tratta di un’organizzazione con sede a Minsk che fornisce assistenza finanziaria e legale ai prigionieri politici e alle loro famiglie. «Ha dedicato la sua vita a promuovere la democrazia e lo sviluppo pacifico nel suo paese. Nonostante le enormi difficoltà personali, non ha ceduto di un centimetro nella sua lotta per i diritti umani e la democrazia in Bielorussia», ha evidenziato il Comitato che gli ha attribuito il riconoscimento.

L’arresto e la detenzione

Dopo aver vinto l’homo homini Award il Premio Per Anger per le sue battaglie a difesa dei diritti umani, nel 2011 è stato arrestato con l’accusa di evasione fiscale, che in Bielorussia è punita con una reclusione fino a sette anni e la confisca dei beni. Due mesi dopo è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per occultamento di reddito su larga scala, pur essendosi sempre professato innocente. Numerose organizzazioni interazionali, a partire da Amnesty International, e persino le Nazioni Unite hanno ritenuto ingiusta la condanna e hanno più volte chiesto il suo rilascio immediato.

Bialiatsky è tornato libero solo nel 2014, con 20 mesi di anticipo e dopo 1.052 giorni di detenzione in condizioni di salute precarie. Nello stesso anno, il consiglio comunale di Siracusa gli ha conferito la cittadinanza onoraria su richiesta del gruppo locale di Amnesty International. A seguito di manifestazioni su larga scala contro il regime, nel 2020 è stato nuovamente arrestato (per la venticinquesima volta) e incarcerato. Attualmente è ancora detenuto senza processo – in una cella buia nel seminterrato di una prigione di massima sicurezza, secondo quanto denunciato da Viasna – e il Comitato ha chiesto la sua immediata liberazione.