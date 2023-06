Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposeranno sabato in Sicilia

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposeranno sabato 17 giugno a Noto, in Sicilia. Una località scelta per creare un ricordo unico dove in realtà né l’ex modella né il manager sono mai stati.

Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi

«Io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri», ha infatti dichiarato lei ad Oggi. Il loro intento è dunque quello di regalarsi una “prima volta” evitando un luogo che avrebbe avuto con sé altri ricordi. La cerimonia sarà celebrata all’aperto e davanti a 100 invitati tra familiari ed amici intimi. La moglie di John Elkann, Lavinia Borromeo, sarà la testimone di Alena, mentre top secret è il nome del testimone dello sposo.

Alena e Lavinia sono amiche ed è proprio grazie a quest’ultima che la coppia si è conosciuta. Alessandro Nasi, infatti, è il cugino di Jhon Elkann ed è stato presentato ad Alena Seredova poco dopo la separazione da Gigi Buffon. Un periodo bruttissimo per la modella che non voleva saperne nulla di iniziare un’altra storia, ma la tenacia e la pazienza di Alessandro sono riuscite a farla cedere. Le nozze sono arrivate dopo nove anni di fidanzamento.

Una decisione presa dopo la nascita della figlia Vivienne

L’ex modella è mamma di due figli, Louis Thomas e David Lee, avuti da Gigi Buffon. Una stroia che ha lasciato l’amaro in bocca alla Seredova che si è decisa a fare il grande passo con Alessandro solo dopo molto tempo e l’arrivo della piccola Vivienne Charlotte. Dopo la nacita della bambina, nel 2020, il manager ha fatto alla Seredova la fatidica proposta mentre si trovavano a Mykonos per siglare il loro sogno d’amore reso già unico dalla nascita della figlia.