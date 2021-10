Alec Baldwin interrogato dopo la tragedia: «è stato un incidente»

Il regista è stato portato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe. Era in condizioni critiche, ha detto Juan Ríos, portavoce dell’ufficio dello sceriffo. Non si conoscono le sue condizioni attuali.

Incidente sul set: ancora nessuna per Baldwin

Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l’accaduto, che è oggetto di indagine. Hutchins e Souza «sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film», ha detto lo sceriffo di Santa Fe spiegando che la direttrice della fotografia è in seguito deceduta per la gravità delle ferite riportate.

Baldwin è stato interrogato dalla polizia, dove si è recato spontaneamente. «Il signor Baldwin è stato interrogato dagli investigatori», ha detto all’Afp il portavoce dello sceriffo di Santa Fe Juan Rios. «Ha fornito dichiarazioni e ha risposto alle loro domande. È entrato volontariamente e ha lasciato l’edificio dopo aver terminato l’interrogatorio», ha aggiunto, precisando poi che al momento «non sono state presentate accuse e non sono stati effettuati arresti».

Baldwin: «è stato un incidente»

Dai primi racconti pare che l’attore, dopo essersi reso conto dell’accaduto ha urlato sconvolto «è stato un incidente». E dopo essere stato interrogato dalla polizia è scoppiato in lacrime, letteralmente piegato su se stesso nel parcheggio del set, da solo. Un’immagine immortalata da un fotografo di scena finita immediatamente su tutti i siti e sui social.