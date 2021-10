Incidente sul set: Alec Baldwin uccide la direttrice della fotografia con un’arma di scena

Incidente mortale sul set del film western Rust in New Mexico, Usa. Halyna Hutchins, 42 anni, direttrice della fotografia è morta dopo essere stata colpita da diversi colpi sparati da Alec Baldwin con un’arma da fuoco di scena, quelle che solitamente sono caricate a salve e utilizzate sul set al posto delle armi vere. Ferito anche il regista Joel Souza, 48 anni. La donna è stata trasportata in elicottero dall’ospedale dell’Università del New Mexico a quello di Albuquerque ma per lei non c’è stato niente da fare. Ignote le condizioni di Souza attualmente ricoverato al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe.

Sparatoria sul set di Rust: Baldwin si è presentato spontaneamente dagli investigatori

La polizia sta ancora indagando sull’incidente avvenuto al Bonanza Creek Ranch, una location nota per le riprese western. Lo sceriffo di Santa Fe parlando con l’agenzia Afp ha confermato che Baldwin si è presentato spontaneamente dagli investigatori che lo hanno interrogato. Al momento nessuno è stato incriminato. Non è ancora chiaro, come specificato dal portavoce dello sceriffo al New York Times, se l’incidente sia avvenuto durante le prove o durante le riprese. Né la casa di produzione né l’attore hanno rilasciato dichiarazioni.

Sparatoria sul set di Rust: chi era Halyna Hutchins

Hutchins era ucraina ed è cresciuta in una base militare sovietica nel Circolo Polare Artico. Ha studiato giornalismo a Kiev e cinema a Los Angeles e nel 2019 era stata definita una stella nascente dalla rivista American Cinematographer. Nel 2020 era stata la direttrice della fotografia nel film d’azione Archenemy, diretto da Adam Egypt Mortimer. «Sono così triste per la perdita di Halyna. E così infuriato che ciò possa accadere su un set», ha twittato Mortimer commentando la tragedia.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

Souza è anche lo sceneggiatore del film che vede, nel cast, anche Frances Fisher, Jensen Ackles, Brady Noon e Travis Fimmel. Baldwin, che è anche co-produttore, interpreta invece il fuorilegge Rust.