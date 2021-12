Alec Baldwin torna sulla morte di Halyna Hutchins: «Non passa giorno in cui non ci pensi»

Alec Baldwin torna a parlare a due mesi dal tragico incidente sul set costato la vita ad Halyna Hutchins, 42 anni, direttrice della fotografia presente sul set del film Rust. L’attore e regista, nel pomeriggio del 21 ottobre, avrebbe premuto il grilletto di una pistola di scena, caricata però fatalmente con proiettili veri. Lo sparo ha ucciso la donna e generato il panico e le polemiche per l’utilizzo di armi sul set. Baldwin ha sempre negato di conoscere la vera natura dell’arma, che avrebbe dovuto essere un semplice oggetto di scena, ed è stato scagionato due giorni dopo, ma le indagini sono ancora in corso. Qualche ora fa l’attore ha voluto ringraziare i suoi fan, la sua famiglia e tutte quelle persone che gli hanno mostrato la propria vicinanza.

Alec Baldwin, il video su Instagram

Lo sguardo affranto e parole tristi. Alec Baldwin ha voluto ringraziare tutti coloro che gli stanno vicini ormai da settimane. «Volevo prendermi un momento per dire grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto, che mi hanno fatto gli auguri e dato forza. Tanto incoraggiamento», ha detto, «è stata una cosa bella. In questa difficile situazione sto guardando avanti per cercare di lasciare alcuni aspetti di tutto ciò dietro di me. Qualcuno è morto in modo così tragico e non lo dimenticherò mai, non passa giorno che non ci pensi». Poi un messaggio alla sua famiglia e un appello alla sicurezza: «Ora sono a casa, l’unica cosa che mi interessa sono mia moglie e i miei figli, cercare di andare avanti e superare un momento così difficile. Non ho niente di intelligente o originale da dire, ringrazio solo le persone che mi hanno inviato gli auguri di Buon Natale, buone feste e felice anno nuovo. State al sicuro, indossate la mascherina e fate il vaccino. Non lasciate che Babbo Natale scenda dal camino senza mascherina».

Alec Baldwin: «Non ho mai premuto il grilletto»

In un’intervista di inizio dicembre sul canale Abc, Alec Baldwin aveva dichiarato di non aver premuto il grilletto. «Il grilletto non è stato premuto. Io non ho tirato il grilletto», ha dichiarato al giornalista George Stephanopoulos. Secondo le ultime indiscrezioni riguardo le indagini, gli investigatori avrebbero trovato la fonte del proiettile sparato sul set del film Rust. Le riprese dell’opera sono state fermate e la pellicola difficilmente vedrà la luce a breve.