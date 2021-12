Alec Baldwin parla dell’incidente sul set di “Rust”: «Non ho premuto il grilletto»

Alec Baldwin non ha premuto il grilletto della pistola che ha ucciso Halyna Hutchins sul set in Rust in quel tragico incidente. Baldwin lo dice e lo ripete nel corso di un’intervista esclusiva concessa a ABC News.

«Il grilletto non è stato premuto. Io non ho tirato il grilletto» ripete l’attore ricordando gli attimi che hanno preceduto la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins colpita da un proiettile partito dalla pistola di scena che Baldwin stava usando sul set.

«Il grilletto non è stato premuto», dice l’attore nell’intervista con George Stephanopoulos. Il giornalista aveva chiesto a Baldwin perchè abbia puntato l’arma e tirato il grilletto sebbene la sceneggiatura non prevedesse il gesto. «Non punterei mai un’arma contro qualcuno e non tirerei il grilletto, mai», è stata la risposta dell’uomo.

EXCLUSIVE: “The trigger wasn’t pulled. I didn’t pull the trigger,” Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of “Rust.”

Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq

— ABC News (@ABC) December 1, 2021