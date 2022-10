Alec Baldwin, c’è l’accordo con la famiglia della donna uccisa sul set di Rust

«Non ho alcun interesse a recriminare o attribuire colpe. Tutti noi siamo convinti che la morte di Halyna sia stato un terribile incidente». Così il marito della donna morta sul set di Rush commenta l’accordo con la produzione che coinvolge anche Alec Baldwin. I fatti risalgono a un anno fa, sul set del film Rust. Baldwin stava girando una scena con una pistola che riteneva giocattolo. Invece, la pistola era vera e ha sparato a morte alla donna. Fin dalle prime battute, si è sempre parlato di incidente.

Alec Baldwin, cosa è successo

La famiglia aveva fatto causa per omicidio colposo. Le riprese riprenderanno a gennaio 2023. La famiglia ha ottenuto che il marito della donna entri nella produzione della pellicola. L’attore aveva dichiarato fin da subito, in lacrime, che si era trattato di un incidente. I fatti sono accaduti al Bonanza Creek Ranch, vicino a Santa Fe, nel New Mexico. Il trasporto della donna in ospedale con l’elicottero non è servito a nulla.

L’accordo extragiudiziale consente alla produzione e a Baldwin di tirare un sospiro di sollievo, visto che la procedura giudiziaria non era affatto facile da affrontare. L’accordo, infatti, prevede che la famiglia si dichiari soddisfatta e non proceda oltre.

La foto di Baldwin

Proprio ieri, 4 ottobre, l’attore e la moglie avevano postato una foto sui social con i loro sette figli. «La nostra prima foto con i Baldwin più piccoli! Che squadra da sogno di Baldwinito» ha scritto sui social la moglie Hilaria Baldwin, 38 anni. La nuova arrivata è nata lo scorso 22 settembre.

Il figlio più grande della famiglia ha 26 anni, mentre il più piccolo è proprio Ilaria, di qualche giorno. In mezzo, ci sono bambini dai 2 ai 9 anni. La coppia si è sposata nel 2012. La donna ha dato la bella notizia ai followers con un reel.