Aldo Moro: sequestro, morte e frasi celebri del politico della Democrazia Cristiana

Il 9 maggio si celebra la giornata delle vittime del terrorismo, che cade annualmente nella data dell’uccisione di Aldo Moro. Dalla morte del Presidente del Consiglio dei ministri sono passati quasi 45 anni, ma tutti ricordano il giorno in cui il corpo di Moro venne ritrovato nel portabagagli di una Renault 4 in via Caetani.

Aldo Moro: chi era?

Aldo Moro è stato un ben noto politico, giurista e accademico. Nato a Maglia il 23 settembre 1916, si è laureato in Giurisprudenza per poi iniziare la sua carriera di professore all’Università di Bari. Contemporaneamente si è immesso in politica, fondando la Democrazia Cristiana. È stato Ministro della Giustizia, dell’Istruzione e degli Esteri, e ha anche ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il sequestro del fondatore di Democrazia Cristiana

Il 16 marzo 1978 Aldo Moro si trovava a bordo della sua auto con la scorta, quando, all’incrocio tra via Fani e via Stresi, cinque uomini lo hanno affiancato aprendo il fuoco. Quel giorno hanno perso la vita due carabinieri e tre poliziotti, mentre Moro, rimasto illeso, è stato rapito dal commando delle Brigate Rosse. Queste hanno infatti poi rivendicato il gesto.

Il 16 marzo 1978 era previsto un voto di fiducia per la nascita del quarto governo di Andreotti. Per la prima volta l’esecutivo sarebbe stato sostenuto da una maggioranza allargata anche al Partito comunista (Pci di Berlinguer). Il “compromesso storico” si stava concretizzando. L’alleanza tra Democrazia Cristiana e Pci era stata guidata proprio da Aldo Moro, in viaggio verso il Parlamento per il voto al momento del sequestro.

La morte di Aldo Moro

Aldo Moro nel corso della sua prigionia, durata 55 giorni, fu stato processato dalle Brigate Rosse, che avevano organizzato un tribunale del popolo. Le Brigate Rosse proposero, attraverso il comunicato n. 8, di scambiare la vita di Moro con la libertà di alcuni terroristi in quel momento in carcere, il cosiddetto “fronte delle carceri”, accettando persino di scambiare Moro con un singolo brigatista incarcerato, anche non di spicco, pur di poter aprire trattative alla pari con lo Stato. Tuttavia, non si riuscì a raggiungere nessun accordo.

“Per quanto riguarda la nostra proposta di uno scambio di prigionieri politici perché venisse sospesa la condanna e Aldo Moro venisse rilasciato, dobbiamo soltanto registrare il chiaro rifiuto della DC. Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato” , fu l’ultimo comunicato delle Brigate Rosse.

Era il 9 maggio 1978 quando il corpo di Moro venne ritrovato nel portabagagli di una Renault 4 in via Caetani, un posto simbolo che si trovava a metà strada dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella del Partito Comunista Italiano.