Aldo Moro, la figlia contro il film di Bellocchio: «Rispetti la storia o ci lascino in pace»

«O rispettate la storia o ci lasciate in pace». È la ferma condanna di Maria Fida, figlia di Aldo Moro, al film di Marco Bellocchio Esterno Notte. La pellicola è stata nei cinema tra giugno e ottobre 2022. Questa sera, 14 novembre, approda come miniserie su Rai Uno per oggi, domani e il prossimo 17 novembre. «O si decide che siamo personaggi storici, e allora si rispetta la storia, o si decide che siamo personaggi privati e allora ci si lascia in pace» spiega la 76enne.

Aldo Moro, il film di Bellocchio non piace alla figlia Maria Fida

«La settimana prima di Natale compirò 76 anni e dopo aver avuto l’infanzia, la giovinezza e l’età adulta rovinate dal malefico caso Moro immaginavo, stupidamente, di poter sedere su una panchina al sole, prendere un tè con delle amiche, leggere un bel libro. Ma non è per niente così, avrò avuto sette anni quando un pericolo oscuro e un dolore mostruoso si sono insinuati nella mia vita e non se ne sono più andati» ha spiegato Maria Fida.

«Mio figlio ed io viviamo, nascosti in bella vista, col citofono, campanello, e telefono spenti ma ogni giorno un’ondata di tsunami ci raggiunge ugualmente. Non pretendo che gli altri – che non hanno provato – capiscano, ma a dispetto dell’esperienza seguito a sperarci. È già vergognoso infischiarsene nel dolore altrui ed è doppiamente vile usarlo per fare affari» conclude la donna.

La reazione della figlia

Non è la prima volta che Marco Bellocchio basa un suo progetto sulla vita di Aldo Moro e sulla sua tragica fine. Il presidente del consiglio democristiano era stato protagonista di un altro suo film, Buongiorno, notte che era stato girato nel 2003.

Lo stesso ruolo assegnato a Fabrizio Gifuni non è un caso. In passato, l’attore aveva interpretato proprio Moro a teatro.