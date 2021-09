Alessandro Alciato lascia Sky: su Instagram il messaggio d’addio con una frecciata. Il destinatario è il direttore Ferri?

Diciassette anni e un addio consumato attraverso i social. Il giornalista sportivo Alessandro Alciato lascia Sky e affida, come sempre più spesso accade, a Instagram le proprie sensazioni dentro il testo ci sono commozione e frecciate, che secondo rumors avrebbero un destinatario ben preciso: Federico Ferri, attualmente incaricato della direzione. Quest’ultimo, tuttavia, nel messaggio non viene mai menzionato.

Il messaggio di Alessandro Alciato su Instagram

Si fa riferimento a un’esperienza meravigliosa, bella. Al soprannome Teemu, con cui è stato identificato dai colleghi più cari: Paola, Claudia e Geri. Gli altri, invece, lo hanno sempre chiamato Alci. A tutti è recapitato un tenero «Vi voglio bene». Quindi la lettera entra nel vivo: «Fra Sky Sport e Sky Sport 24 ho avuto Direttori con la lettera maiuscola: Giovanni Bruno, Massimo Corcione e Fiorenzo Pompei, le mie stelle polari. Poi Fabio Guadagnini, Fabio Caressa, Matteo Marani (se lo cerchi sul dizionario dei sinonimi lo trovi alla “q” di qualità), Giuseppe De Bellis. Sono stati loro i miei Direttori. Nelle riunioni e nelle chat di lavoro parlavano di concetti altissimi, non di Sabrina Salerno».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Alciato (@alessandro_alciato)

Alciato ripercorre in fretta quasi un ventennio. Comincia da Ascoli-Milan primo bordocampo e, passando da Berlino con l’Italia campione del mondo, arriva alla finale di Wembleye alla vittoria dell’Europeo centrata dalla Nazionale di Roberto Mancini. In Inghilterra, conquistato il trofeo, Giorgio Chiellini lo ha abbracciato, Marco Verratti gli ha regalato la maglia. «Sono loro gli ultimi 2 flash di queste notti insonni». Quindi i canonici grazie a chi per il giornalista ha speso una parola d’affetto, anche solo con un messaggio su WhatsApp. «Un elenco lungo, a cui manca un solo nome. La media, quindi, è quasi perfetta». E in tanti si sono già cimentati nel gioco di svelarne l’identità.