Il meglio deve ancora venire cantava Ligabue nel 2010. Dopo due anni in cui il Covid ha recitato la parte del leone, il mondo della musica spera di trovare nel 2022 la normalità vissuta solo a sprazzi nei dodici mesi precedenti. Nell’attesa di capire se i concerti dal vivo si potranno tenere o meno, ciò che invece non si ferma è la pubblicazione di album. Mentre i Coldplay hanno dichiarato che smetteranno di comporre a partire dal 2025, diversi artisti italiani e internazionali sono pronti a regalare note e strofe su cui scatenarsi. Ecco quali album usciranno nel 2022, oltre a biopic cinematografici e, si spera, tour.

Album, tour e biopic, cosa ci aspetta nel 2022 della musica

The Weeknd, Dua Lipa e Bryan Adams, gli album in arrivo nel 2022

Il 2021 ha visto il ritorno negli store di Ed Sheeran e Abba, ma anche il nuovo album di Caparezza e il successo incredibile dei Maneskin dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision, con il loro disco Teatro d’Ira Vol. 1. Ma il prossimo anno non sarà da meno. Il 14 gennaio è il turno dei The Lumineers, Brightside, mentre a febbraio sarà la volta dei Tears for Fears con The tipping point e Bastille con Give Me the Future. Sempre nel secondo mese del 2022 torneranno negli store gli Scorpions. La band tedesca di Klaus Meine pubblicherà Rock Believer, di cui è già disponibile il singolo Peacemaker.

Il 4 marzo, date che rievoca inevitabilmente Lucio Dalla, potremo ascoltare la nuova musica del rapper belga Stromae fuori con Multitude, mentre l’11 toccherà Bryan Adams con So Happy It Hurts (è già in rotazione il singolo ominimo). Il 22 maggio arriverà invece C’mon You Know, nuovo album dell’ex Oasis Liam Gallagher. Previsti, ma ancora senza data, nuovi lavori per Rihanna, Cardi B, Dua Lipa, The Weeknd e Swedish House Mafia. A quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro tornerà anche Björk. Attesissimo il ritorno di Rosalía con il suo Motomami: l’artista spagnola, che ha collaborato con Billie Eilish e The Weeknd, ha già pubblicato un breve estratto, anche se ancora non è nota la data di uscita del disco. Nuova musica in arrivo anche per Madonna, che con un post su Instagram ha parlato della sua felicità nel tornare di nuovo in studio, promettendo sorprese per il prossimo anno.

Ramazzotti, Giorgia e Pausini, gli album 2022 degli artisti italiani

E gli italiani? Grande attesa anche per le nuove uscite sul palcoscenico italiano. Il 2022 segnerà infatti il ritorno di Jovanotti con l’album Il disco del sole e l’Ep La primavera, contenente cinque brani inediti tra cui Il Boom già in radio. Nei prossimi dodici mesi tornerà anche Eros Ramazzotti che, in un breve video sui social, ha annunciato l’arrivo del suo 15esimo lavoro in studio di cui ancora però non si conoscono nome, data di uscita o tracklist.

Il 21 gennaio Ludovico Einaudi pubblicerà Underwater, mentre il 18 febbraio Elisa tornerà in gara al Festival di Sanremo con O forse sei tu, brano che farà poi parte del suo doppio album di inediti Ritorno al futuro / Back to the future, uno in italiano ed uno in inglese. Il 25 febbraio, come anticipato dal singolo Colibrì, Cesare Cremonini pubblicherà l’album La ragazza del futuro, settimo lavoro da solista. In arrivo un disco di Giusy Ferreri con il signolo Gli Oasis di una volta e Miele, con cui sarà in gara sul palco dell’Ariston, e l’atteso esordio da solista di Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei Thegiornalisti, che nei giorni scorsi si è sfogato su Instagram per la difficile situazione della musica italiana, pubblicherà il 4 marzo Space cowboy. Ancora senza data invece i ritorni di Laura Pausini, che presenterà anche una collaborazione con Madame, e quelli di Giorgia ed Elodie con brani composti da Mahmood, Elisa e Marracash. Probabile infine anche un ritorno dei Maneskin con il volume 2 di Teatro d’Ira.

Robbie Williams, Elvis e Whitney Houston, documentari e biopic in uscita nel 2022

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero boom dei biopic, ossia i film che ripercorrono la biografia di un personaggio famoso. La musica ha giocato un ruolo eccellente in questo settore, con i grandi successi di Bohemian Rhapsody e Rocketman, rispettivamente su Queen ed Elton John. Il 2022 non sarà da meno e porterà con sé diversi progetti, tra cui merita una menzione speciale quello che coinvolge Robbie Williams. L’ex membro dei Take That sarà al centro di Better Man, le cui riprese dovrebbero iniziare in primavera, e vedrà l’artista con le sembianze di una scimmia animata. Come sottolinea la Bbc non è ancora chiaro come ciò dovrebbe tradursi nella narrazione, ma sembra che il progetto si concentrerà sulla carriera da star del cantante piuttosto che sulla sfera privata.

Grande attesa anche per il progetto su Whitney Houston. La voce di I Will Always Love You sarà al centro del progetto I Wanna Dance With Somebody, che prende il nome da un altro capolavoro dell’artista. Come ha rivelato Deadline, alla regia ci sarà Kasi Lemmons, mentre nei panni della protagonista reciterà Naomi Ackie. Il film non dovrebbe vedere la luce però prima di dicembre 2022. A giugno invece sarà il turno di un omaggio a Elvis Presley attraverso gli occhi del suo manager, il Colonnello Tom Parker. Il biopic, previsto per il 27 giugno, racconterà il re del rock attraverso i grandi successi ma anche le sue fragilità.

Elton John, Maneskin, Vasco e Liga: tour e concerti del prossimo anno

Concerti e tour internazionali, da Elton John a Dua Lipa

In attesa di sapere come proseguirà la battaglia al Covid, sono tanti i concerti previsti per il 2022. In campo internazionale, Bryan Adams suonerà l’11-12-14 febbraio a Roma, Firenze e Conegliano, mentre Avril Lavigne tornerà in Italia il 4 e 6 marzo per due live a Padova e Milano. Il 21 e 22 marzo toccherà a James Blunt esibirsi a Milano e Padova, mentre Casalecchio di Reno è pronta ad accogliere il 2 aprile Shawn Mendes. Lo stesso giorno Sting aprirà a Torino il suo tour che si chiuderà il 19 luglio a Parma. Sir Elton John suonerà a Milano il 4 giugno.

Tripla data italiana per Dua Lipa, attesa nei giorni del 25, 26 e 28 maggio a Milano e Bologna. I Green Day animeranno il 15 giugno il palco degli iDays di Milano e il giorno seguente il Firenze Rocks. Nel capoluogo toscano sarà poi il turno dei Muse il 17 giugno, dei Red Hot Chili Peppers il 18 e dei Metallica il 19 giugno. Alicia Keys suonerà il 28 giugno ad Assago, mentre San Siro è pronta all’energia dei Guns’n’Roses attesi per il 10 luglio. Dieci giorni dopo, al Milano Summer Festival sarà il turno di Stromae.

Italia protagonista con i concerti di Vasco, Liga e Maneskin

Cresce anche l’attesa per gli artisti nostrani. Gianna Nannini aprirà il suo tour l’1 marzo a Genova per chiuderlo il 14 maggio a Milano. Il 20 marzo partirò il nuovo tour italiano dei Maneskin da Casalecchio di Reno, per concludersi con il grande evento al Circo Massimo di Roma previsto per il 9 luglio. Tommaso Paradiso esordirà da solista sul palco di Jesolo il 26 marzo per un tour che si concluderà il 7 maggio a Reggio Calabria. Il trapper Sfera Ebbasta aprirà la tournée italiana il 9 aprile a Rimini, terminerà il 28 a Firenze. Ultima corsa per i Litfiba, che suoneranno il 26 e 27 aprile Padova e percorreranno l’Italia prima di chiudere il 24 e 25 maggio a Milano.

Achille Lauro, atteso anche sul palco dell’Ariston, suonerà il 6 maggio a Milano e il 28 a Roma. Marracash porterà dal vivo il suo nuovo album Noi, loro, gli altri dal 18 maggio a Jesolo al 21 settembre a Milano. Nuovo giro di valzer anche per Vasco Rossi che partirà il 20 maggio da Trento per concludersi il 30 giugno a Torino. Claudio Baglioni si esibirà alle Terme di Caracalle di Roma per diverse date a partire dal 3 giugno. Luciano Ligabue terrà il 4 giugno a Campovolo un grande evento dal vivo per festeggiare la sua carriera, mentre la coppia Antonello Venditti-Francesco De Gregori si esibirà il 18 giugno per una data unica all’Olimpico di Roma. Grande attesa infine per il nuovo Jova Beach Party di Jovanotti, in partenza il 2 e 3 luglio da Lignano Sabbiadoro.