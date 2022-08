Albino Ruberti si dimette dopo il video della lite: «Vi ammazzo, vi sparo»

Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si è dimesso dopo la diffusione di un video che lo immortala mentre urla e minaccia di morte due uomini facendo riferimento ad una proposta che avrebbe ricevuto a cena. Il dirigente, che inizialmente ha tentato di sminuire l’accaduto parlando di «una lite per motivi calcistici», ha lasciato il suo incarico dopo le richieste del Nazareno.

Albino Ruberti: il video delle urla

Il filmato, girato a Frosinone e in possesso del Foglio, mostra l’uomo prendersela con un tale Vladimiro, broker assicurativo della Unipol ma soprattutto fratello di Francesco De Angelis, ex assessore regionale ed europarlamentare del Partito Democratico che avrebbe dovuto correre alle elezioni del 25 settembre e che ora ha ritirato la sua candidatura. Ruberti se la prende anche con un non meglio identificato Adriano, mentre la sua compagna Sara Battisti, consigliera regionale in quota dem, cerca inutilmente di sedare la rissa verbale.

«Me te compro!? A me? Si deve inginocchiare e chiedermi scusa, altrimenti dico a tutti quello che mi ha detto. Li ammazzo! Lo ammazzo! Deve venire qui a chiedere in ginocchio scusa, altrimenti io stasera scrivo quello che mi avete chiesto a tavola. Cinque minuti je do. Cinque! Vi sparo! T’ammazzo. Cinque minuti, qui in ginocchio, tutti e due», urla l’uomo alludendo anche ad un’imprecisata richiesta ricevuta a cena.

Le dimissioni

Il braccio destro di Gualtieri, lo stesso che a maggio 2020 era stato immortalato ad una grigliata in violazione delle norme governative, ha spiegato al Foglio che si è trattato di una lite scoppiata per motivi calcistici, «niente di più». Anche la Battisti, che nel video sembrava molto spaventata, ha ridotto il tutto ad un «banale diverbio per motivi di tifoseria tra Albino e altre persone sulla Roma e la Lazio». De Angelis ha invece negato il fatto adducendo di non aver mai assistito ad alcuno scontro, anche se nella registrazione si fa riferimento a due fratelli. In ogni caso, il Nazareno ha ritenuto l’episodio gravissimo e ha ottenuto le dimissioni di Ruberti e il passo indietro di De Angelis.