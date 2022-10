Albino Ruberti, nuovo audio: “Prova a mettermi le mani addosso”

Spunta un nuovo audio di Albino Ruberti, ex capo capo di gabinetto, prima del presidente Nicola Zingaretti e poi del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il suo nome recentemente era stato associato a una lite con esponenti del Pd a Frosinone, che aveva portato alle dimissioni proprio di Ruberti. L’audio invece riguarda il pasticcio delle mascherine anti Covid comprate dalla Regione Lazio all’inizio della pandemia.

Albino Ruberti ‘incastrato’ da un nuovo audio

Il pasticcio delle mascherine anti Covid è iniziato nella fase più acuta della pandemia, quando non si trovavano dispositivi di protezione sul mercato. In quell’occasione Albino Ruberti, allora capo di Gabinetto del presidente Nicola Zingaretti, aveva coordinato l’acquisto di 4 milioni di mascherine. L’accordo era stato stipulato con Eco.Tech srl con due determine della Pisana, ma non era andato a buon fine. La merce non era arrivata e così il 25 era stato risolto il contratto.

Al giorno dell’incontro, racconta Repubblica, nella sede della Regione, risale il nuovo audio di Albino Ruberti. Alla riunione a cui partecipano anche Rodolfo Murra dell’avvocatura regionale, due collaboratrici, Sergio Mondin di EcoTech, e il suo avvocato Giorgio Quadri, l’ex capo di Gabinetto perde le staffe. L’ente vuole indietro i 2 milioni di euro anticipati e tra i corridoi scoppia la lite. «La prossima volta che alza la voce faccio venire la forza pubblica», intima Ruberti prima di mettere alla porta gli interlocutori. «Uscite, siete dei truffatori» continua. Fino alla minaccia al contrario: «Mettimi le mani addosso».

L’inchiesta penale, in cui la Regione era parte lesa, ha accertato la buona fede di Ecotech nella mancata consegna. A sua volta l’azienda si era affidata ad altri mediatori poi risultati inadempienti. E quando le 600mila mascherine, a lungo rimaste ferme in un aeroporto cinese, sono state infine portate in Italia, la Regione le ha respinte ritenendo il contratto ormai disatteso. Sulla restituzione dei soldi, in parte già avvenuta, è in corso un contenzioso. Intanto la corte dei Conti si è mossa per valutare eventuali sprechi di denaro pubblico in capo alla Pisana.

Perché Ruberti si è dimesso dal ruolo di capo di Gabinetto

Un anno dopo, lo stesso Ruberti, in un altro ruolo e altre circostanze, è stato costretto a dimettersi da capo di Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Anche allora era stato incastrato da un audio in cui, litigando per questione di liste elettorali con compagni di partito del Pd a Frosinone, diceva a uno di loro di doversi «inginocchiare e chiedere scusa, sennò ti sparo». In quell’occasione la Procura ha aperto un’inchiesta.