Alberto Zamperla è morto a 71 anni: addio al «re» delle giostre

«Mi piace stare in volo tra le nuvole del pianeta, per almeno cento giorni ogni anno. Adoro vivere a New York. Sono fiero di essere un Alpino italiano. Sono orgoglioso di essere, soprattutto, cittadino del mondo. Amo pensare che con il mio lavoro posso rendere felici, fosse anche per pochi minuti, i ‘bambini di ogni età’, in ogni parte del globo». Così definiva se stesso Alberto Zamperla, morto lo scorso 17 novembre all’età di 71 anni. Era noto come il re delle giostre, perché era stato il primo a realizzare un parco divertimenti a Coney Island, New York.

Alberto Zamperla, morto il re delle giostre

Aveva creato la seconda montagna russa più alta del mondo e aveva realizzato un parco di divertimenti rivoluzionario nel 1966. Ha lavorato poi per la progettazione e la costruzione dei parchi divertimenti di marchi altisonanti: Disney, poi Paramount, Universal e Six Flags. Il 71enne aveva lasciato da tempo la società in mano ai figli: Antonio, amministratore delegato, e Alessandro, amministratore delegato e presidente della Central Amusement International Inc. Questa seconda azienda si occupa solo di Coney Island.

L’attività di Zamperla non era di gestione delle macchine, ma era della loro ideazione e costruzione. Solo 10 giorni fa aveva annunciato un parco divertimenti per la Pacific National Exhibition di Vancouver. Il parco tematico Playland prevedeva un investimento di 9 milioni di dollari. Nel 2019, Zamperla e il figlio Antonio si erano occupati del progetto Luna Farm, il parco divertimenti di Fico Eataly. La struttura aveva 13 giostre, simulatore di realtà virtuale e un cinema dinamico.

Le radici italiane

«Siamo profondamente colpiti e addolorati per la perdita di Alberto, stimato collega e grande imprenditore che, con la sua autentica passione per il mondo dell’intrattenimento e delle giostre, la sua genialità e la sua perseveranza, ha scritto la storia dei parchi divertimento nel mondo, dando lustro al made in Italy e regalando gioia e allegria a milioni di persone. A partire dal 2007 abbiamo condiviso il rilancio di Minitalia e la nascita di Leolandia: devo molto alla sua esperienza, alle sue intuizioni e alla sua preziosa collaborazione. La notizia della perdita è stata per me un fulmine a ciel sereno: solo il mese scorso lo ricordo, con il suo consueto entusiasmo, a Leolandia».

Così lo ricorda Giuseppe Ira, il presidente di Leolandia, in provincia di Bergamo.