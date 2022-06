Alberto Matano si sposa con il compagno Riccardo: Mara Venier officerà la cerimonia

Alberto Matano si sposa con lo storico compagno Riccardo a giugno: è questa l’indiscrezione, da lui stesso confermata, riguardante il conduttore de La vita in diretta che poche settimane fa aveva manifestato il suo desiderio di convolare a nozze. Un sogno diventerà presto realtà su officio di una storica amica e collega.

Alberto Matano si sposa

A riportare il rumor è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini che, nella rubrica Chicche di Gossip, ha così scritto: “Alberto dice sì a zia Mara. A pochi mesi dal suo coming out in diretta TV, uno dei volti più amati della Rai ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni”. Proprio lo scorso ottobre il giornalista aveva infatti lasciato intendere in maniera inequivocabile il suo orientamento sessuale pur senza dichiararlo in maniera esplicita.

La rivista ha poi fornito qualche dettaglio sulla cerimonia, rendendo noto che si svolgerà in estate e che sarà officiata nientemeno che da Mara Venier, una delle amiche più care del giornalista e conduttore.

La conferma: “Una scelta di amore e di vita”

Il diretto interessato, che ha sempre tenuto la sua vita privata lontano dai riflettori, ha confermato a FQMagazine l’indiscrezione riguardo le nozze imminenti: “E’ vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita”. Dopo aver affermato che il matrimonio avrà luogo nel mese di giugno, a stagione televisiva conclusa, ha ribadito che ad officiaro sarà proprio la regina della domenica.

La notizia è arrivata a poche settimane da un’intervista al Corriere della Sera in cui lo stesso Matano aveva espresso la sua volontà di non attendere troppo prima di pronunciare il fatidico sì. “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Vorrei sposarmi e magari senza fare passare troppo tempo”, aveva infatti affermato.