Alberto Matano: età, marito e programmi del conduttore

Alberto Matano è un noto giornalista e conduttore italiano che ha partecipato a numerosi programmi della Rai. Lo scorso anno ha celebrato il suo matrimonio con il compagno Riccardo Mannino, officiato da Mara Venier. Ecco cosa sappiamo su di lui.

Alberto Matano: vita privata e biografia

Alberto Matano nasce il 9 settembre 1972 sotto il segno della vergine. Il padre è un biologo in pensione, mentre la madre Marisa Fagà è un’insegnante laureata in Lettere, nota soprattutto per aver ricoperto ruoli come sindacalista e assessore del suo paese. Alberto ha una sorella, un fratello e tre nipoti a cui è molto legato.Recentemente ha fatto coming out affermando di essere fidanzato da molti anni. Sabato 11 giugno 2022 è convolato a nozze con il compagno Riccardo Mannino, unione officiata dall’amica del giornalista Mara Venier.

Con riferimento ai figli aveva affermato questo durante un’intervista: «C’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane. Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa. Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile. A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto».

Alberto Matano: carriera e programmi

Dopo gli studi in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, Alberto ha deciso di percorrere la strada di giornalista conseguendo il titolo a Perugia. La sua carriera è iniziata come giornalista parlamentare a Montecitorio. Nel 2007 ha condotto il TG di Rai Uno delle 20 mentre dal 2019 è il conduttore de La vita in diretta. Ha partecipato anche a Ballando con le stelle sia come concorrente che in veste di giurato.