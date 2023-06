Alberto Matano, la dedica al marito Riccardo Mannino per il primo anniversario

Alberto Matano ha scritto una tenera dedica al marito Riccardo Mannino per il loro primo anniversario di nozze. Ieri, domenica 11 giugno, hanno infatti festeggiato un anno di matrimonio.

La dedica di Alberto Matano al marito

Il giornalista ha pubblicato una dolce dedica su Instagram. «One» ha scritto a corredo di un’immagine che li ritrae insieme, un’unica e semplice parola per augurargli buon anniversario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati esattamente l’11 giugno 2022. Così, sul suo profilo Instagram, il primo ha pubblicato uno scatto dove la coppia è al mare. Un luogo a quanto pare speciale per Matano e suo marito a cui, con la sua dolcissima dedica, il giornalista gli ricorda semplicemente di essere unico.

Il matrimonio fu celebrato dall’amica Mara Venier

I due, come detto, si sono sposati 12 mesi fa in uno splendido resort alle porte di Roma con una cerimonia celebrata da Mara Venier. Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista, ha 56 anni e si è laureato nel 1990 all’Università La Sapienza. È un grande appassionato di sport e fitness – non rinuncia alla palestra -, e di automobili – ne ha anche una d’epoca.

I due stanno insieme da 15 anni e, come ribadito in qualche intervista, dal primo momento che l’ha conosciuto Matano ha capito che sarebbe stato il suo compagno anche se la decisione di sposarsi è maturata lentamente. Per i due le nozze sono arrivate dopo oltre un decennio insieme per merito di Mara Venier. La collega e amica ha infatti raccontato di aver spinto la coppia a compiere questo passo un giorno in cui nei loro occhi ha notato il grande amore che provavano l’uno per l’altro. Ad essere più reticente era proprio Matano, ma alla fine il matrimonio è arrivato incantando migliaia di persone.