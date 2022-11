Alberto Macario, chi è il figlio dell’attore di teatro e cinema Erminio

Figlio di Erminio, popolare attore e comico italiano di teatro, cinema e televisione, Alberto Macario porta avanti diversi progetti per onorare la memoria del padre tramite iniziative e ospitate sul piccolo schermo: vediamo chi è e in che termini ha descritto la carriera del genitore, considerato dai critici come l’inventore del cinema comico italiano.

Alberto Macario: i film

Fratello di Mauro, anche lui si è mosso nel mondo dell’arte recitando in due film. Nel 1975 ha avuto un ruolo in Due sul pianerottolo insieme a Rita Pavone, Margherita Fumero, Guido Ralli e Maddalena Signorelli. Prima, nel 1971, era comparso anche in Che 48 in casa Ciabotto! con Enza Giovine, Marcello Martana, Carlo Rizzo, Elio Crovetto e Marisa Del Frate.

Alberto Macario: il ricordo del padre

Alberto sarà ospite della puntata di Oggi è un altro giorno (Rai Uno) di mercoledì 23 novembre per ripercorrere la carriera del padre, noto semplicemente come Macario e considerato alla stregua di Totò. Nella sua lunga carriera ha lavorato a oltre cinquanta spettacoli teatrali tra teatro di varietà, riviste, commedie musicali e spettacoli di prosa e ha prestato la sua maschera anche al cinema e alla televisione, adottando spesso il piemontese per i suoi personaggi e le sue macchiette.

In un’intervista concessa a Uno Mattina in Famiglia qualche giorno prima, il figlio l’aveva descritto così: «É sempre stato un padre molto generoso e affettivo, ma come era capocomico in teatro così è stato capocomico in famiglia. Anche se severo e rigido, da questo non si sfugge, non è stato casa e chiesa ma caso e teatro. La cosa divertente che nessuno sa è che quando lui arrivava a casa si accendevano tutte le luci: voleva che tutto fosse illuminato a giorno con luce artificiale, voleva sentirsi sempre al teatro, sul palcoscenico».

Ricordato come un personaggio duro e rigido, Alberto ha parlato anche della sua innovatività: «Lui ha creato la commedia musicale italiana fra il 35 e il 37, la prima commedia musicale è stata Piroscopo Giallo con Wanda Osiris. L’innovazione è stata una comicità surreale, assurda, differente da quella di romani e napoletani, più legata a fatti di vita quotidiana. La sua era più una comicità francese, è stata un’infiammata». Infine una curiosità che coinvolse il grande Totò: Quando ebbe un problema finanziario, mio padre prese un milioni di lire che aveva ottenuto da un film e glielo regalò». Nato nel 1902, Macario deceduto nel capoluogo piemontese il 26 marzo 1980.