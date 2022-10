Alberto Genovese, parla la vittima Aurelia: «Ricordo ancora il sangue»

«Ricordo il dolore. E il sangue sulle lenzuola». Sono le parole di Aurelia, una delle ragazze vittima nel caso di Alberto Genovese. La giovane racconta la terribile esperienza a L’Arena di Massimo Giletti su La7. La ragazza non ha ricordi precisi, ma sono «brevi, scollegati, sconnessi»: così li descrive Aurelia. L’imprenditore è stato condannato a 8 anni e 4 mesi. L’identità della ragazza era ignota fino a questo momento.

Alberto Genovese: la testimonianza della ragazza

La ragazza, all’epoca 18enne, parla con la voce rotta dal pianto. Stando alle accuse, Genovese l’avrebbe portata nella sua stanza, l’avrebbe drogata e stuprata per quasi 24 ore, prima che la giovane riuscisse a lasciare la poi nota come Terrazza Sentimento. Le telecamere di sorveglianza installate all’interno dell’attico e le testimonianze di chi partecipava alle feste sono poi state passate al vaglio dagli inquirenti. «Ricordo di essere stata ammanettata. Le manette erano strette ai polsi, mi facevano male. E ricordo di aver supplicato: ti prego, slegami» spiega Aurelia.

Alberto Genovese in aula aveva risposto così a queste accuse: «Mi sono reso conto che la ragazza non era d’accordo al sesso estremo solo una volta che è scemato l’effetto delle droghe, e ho visionato i filmati agli atti dell’inchiesta». La ragazza ha scelto ora di mostrare il suo volto e spiega a Giletti perché: «Non ho niente di cui vergognarmi, non ho niente da nascondere. Non devo avere paura di raccontare. Io sto raccontando la verità, solo la verità».

Alberto Genovese, la ragazza avrebbe rifiutato 130 mila euro

Ai microfoni di La7 la giovane ha raccontato di aver rifiutato un risarcimento che avrebbe comportato uno sconto di pena, pari a circa 130 mila euro. «Non sono nessuno per dire se sia sufficiente o meno, è la legge che decide, ma per me il fatto che lui sia stato condannato è una grandissima vittoria perchè non è una cosa così scontata, ci sono donne violentate che non hanno la fortuna di vedere il proprio aggressore in carcere e io ho avuto la fortuna di vederlo arrestato anche solo dopo un mese dalla mia denuncia, non è così scontato e mi sento molto fortunata».

«L’insegnamento, la cosa più grande e positiva che sono riuscita a tirare fuori da questa storia è stato mettere fine ad un circolo vizioso messo in atto da quest’uomo, che continuava ad andare avanti e a cui nessuno aveva mai messo fine, quindi averlo messo in carcere è sicuramente la cosa più bella» conclude.