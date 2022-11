Alberto Genovese, le motivazioni della condanna: «Era vigile e lucido»

L’imprenditore Alberto Genovese è stato condannato in rito abbreviato a 8 anni e 4 mesi di carcere per le accuse di violenze sessuali. La Corte ha spiegato anche le motivazioni fondamentali che hanno portato alla condanna, visto che secondo ciò che è emerso nel processo, Genovese «era vigile e lucido».

La condanna ad Alberto Genovese

Alberto Genovese ha «sempre agito in condizioni vigili, mentre l’unica che versava in uno stato di sostanziale incoscienza» erano le sue vittime. Questo è in sostanza ciò che scrive il gup di Milano Chiara Valori nelle motivazioni della sentenza che ha condannato Genovese a 8 anni e 4 mesi di carcere per due casi di violenze sessuali: una a Ibiza, nel luglio del 2020, e l’altra tre mesi dopo nel suo attico a Milano. Gli avvocati difensori di Genovese avevano chiesto la seminfermità mentale per l’imputato, una tesi respinta dalla giudice, che ha reputato Genovese «lucido e orientato sin dalle ore immediatamente successive ai fatti», infatti la giudice fa notare nella motivazione, depositata in tribunale, che prima Genovese ha cercato «di far sparire le registrazioni video» e poi avrebbe tentato di «mettere a tacere» la vittima.

La sentenza è chiara: «Non può dirsi in alcun modo dimostrato che il particolare funzionamento psichico di Alberto Genovese sia mai evoluto in un disturbo della personalità, né vi è prova che ciò lo abbia incolpevolmente indotto alla tossicomania». Risulterebbe palese invece il fatto che il comportamento dell’imprenditore e della sua ex fidanzata, condannata a 2 anni e 5 mesi nell’ambito dello stesso processo, «siano state pesantemente condizionate dall’uso massiccio e prolungato di stupefacenti».

Le motivazioni di questa sentenza

Per il gup Chiara Valoti lo scopo di Alberto Genovese «è sempre stato evidentemente quello della ricerca del massimo piacere personale». La giudice ha proseguito dicendo che «appare pregnante anche l’intensità del dolo e la spregiudicatezza con cui l’intento edonistico è stato perseguito».

Inoltre, nella sentenza si sottolinea anche la differenza d’età tra Genovese e le sue vittime. A questo proposito si legge: «Le condotte ascritte ad Alberto Genovese appaiono contraddistinte da particolare gravità, considerato soprattutto l’evidente squilibrio, per età, capacità, censo, sussistente tra la sua posizione e quella delle ragazze che frequentavano le sue feste, tutte giovanissime ed attratte dalla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo e dal lusso come specchietti per le allodole».