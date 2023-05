Alberto Genovese, chi è la moglie: ha 46 anni e due lauree

Grazie al parere favorevole della Procura di Milano rispetto al suo affidamento terapeutico, Alberto Genovese avrà la possibilità di uscire dal carcere. L’imprenditore, che ha alle spalle una pesante condanna per aver drogato e violentato due modelle nel 2020, è tra l’altro di recente convolato a nozze. Ecco chi è la donna di cui si è innamorato.



Alberto Genovese si sposa ai domicilari: chi è la moglie



A settembre 2022 l’uomo è stato condannato ad una pena di 8 anni e 4 mesi, ricalcolata poi a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per non aver chiesto il ricorso. Lo scorso 24 maggio, ad ogni modo, la Procura ha concesso all’uomo di uscire dal carcere. Nel frattempo, durante il processo, l’imprenditore ha avuto modo di riallacciare i rapporti con una vecchia ex fidanzata, con cui si è sposato di recente.

Il nome della novella sposa non è stato rivelato, per motivi di privacy. D. (questo il nickname a disposizione dei media) ha 46 anni e due lauree alle spalle. Interrogata dalla pm Rosa Stagnaro, il 20 novembre 2020, l’allora futura moglie di Genovese aveva ai tempi commentato: «Alberto con il suo gruppo faceva delle feste fino a notte inoltrata, ma io non vi ho partecipato perché poi al mattino lavoravo». Sembra inoltre che la donna abbia oggi un incarico di rilievo, anche se non è dato sapere di cosa si tratti.

La compagna dell’imprenditore avrebbe avuto modo di raccontare i loro trascorsi alla pm, compreso tutto quello che sapeva sul passato del futuro marito e sulle controversie che lo riguardavano. La donna, a proposito, ha raccontato: «Sono stata in vacanza sia a luglio che ad agosto con Alberto ed un gruppo di suoi amici. A luglio siamo stati in una villa molto lussuosa che aveva affittato ad Ibiza, mentre ad agosto ci siamo spostati a Formentera, in un ambiente più tranquillo e contenuto. Ad Ibiza la casa era talmente grande e dispersiva che io ero alloggiata in una zona sopraelevata e distanziata».

D. aveva infine raccontato tutto quello che il marito le aveva confessato qualche giorno prima dell’arresto: «Mi ha detto che aveva risolto con la ragazza, che la ragazza era tranquilla, che le aveva fatto un regalo. Mi sembra di ricordare che parlasse anche di qualcosa regalato alla madre della ragazza che era molto dispiaciuta per quello che era successo. Ricordo che lui mi ha detto che lei sarebbe andata in vacanza con lui ad Istanbul».

Chi è Alberto Genovese: la carriera e le gravi accuse



Nato in provincia di Napoli nel 1977, Genovese si è laureato presso l’Università Bocconi in Economia e Commercio. Il suo spiccato spirito imprenditoriale lo porterà ben presto a fondare la sua start-up, Facile.it, il comparatore di assicurazioni che nel giro di qualche anno diventerà uno dei principali player del mercato. Prima di Facile.it (nata ufficialmente nel 2010), Genovese in realtà si è mosso per qualche anno nel mondo della consulenza, prima collaborando con McKinsey, passando a Bain e nel 2015 in eBay, dove resterà per 3 anni.

Nel giro circa quattro anni Genovese deciderà di dare una svolta alla sua attività professionale, vendendo Facile.it per 100 milioni di euro, mantenendo però una piccola parte della società. Il suo nuovo importante progetto imprenditoriale, fondato insieme ad un altro socio, sarà Prima Assicurazioni, un’azienda dalla crescita esponenziale che 2018 è stata in grado di ottenere un investimento di 100 milioni di euro da parte di Goldman Sachs e Blackstone.

Fondatore nel 2019 anche di brumbrum.it, società di compravendita di auto e moto, Genovese si ritroverà ben presto a dover avere a che fare con gravi problemi con la giustizia. La sua vita è cambiata radicalmente nel 2020 quando una modella appena maggiorenne l’ha accusato di stupro. Stando al racconto della ragazza, l’imprenditore l’avrebbe prima drogata e poi violentata nel suo attico a Milano durante un party. Alle dichiarazioni della prima giovane si sarebbero poi aggiunte, pochi giorni dopo, quelle di un’altra ragazza, presumibilmente violentata da Genovese soltanto un anno prima ad Ibiza.