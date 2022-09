Alberto Genovese condannato a 8 anni e 4 mesi per violenza sessuale

L’imprenditore Alberto Genovese è stato condannato a otto anni e quattro mesi di reclusione nell’ambito del processo con rito abbreviato che lo ha visto accusato di violenza sessuale. La sua ex fidanzata Sarah Borruso ha ricevuto una pena pari a due anni e sei mesi di carcere.

Alberto Genovese condannato

Rispetto alla richiesta della Procura, il giudice Chiara Valori ha aumentato di quattro mesi la condanna per il proprietario di Terrazza Sentimento, che dovrà anche versare 50 mila di provvisionale alla 18enne che per prima l’ha denunciato, e l’ha ridotta di tre mesi all’ex compagna. Secondo i pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, con l’aggiunto Letizia Mannella, l’uomo aveva la «piena volontà» di abusare delle sue vittime, attirate nelle sue abitazioni con l’esca delle feste, dell’alcol e della droga e violentate quando perdevano il controllo di se stesse.

Sono due i casi di violenza sessuale di cui è accusato l’ex mago delle start-up. Quello che ne ha causato l’arresto, il secondo in ordine temporale, si è consumato nel corso di una festa nel suo attico milanese ai danni di una neo diciottenne. Giunta nella residenza di Genovese intorno alle 22, costei era riuscita ad andarsene soltanto alle 16:30 del giorno dopo quando venne raccolta in strada da una volante della questura in stato di shock, seminuda e con uno stivale solo.

Il secondo abuso, avvenuto cronologicamente prima, è invece stato consumato su una ragazza di 23 anni che, dopo l’arresto dell’uomo, ha denunciato alle forze dell’ordine un episodio analogo ai suoi danni. Nel corso di una vacanza a Villa Lolita a Ibiza, aveva raccontato, anche lei aveva perso i sensi dopo aver fatto uso di droga. Un episodio in cui, secondo i pm, ha avuto un coinvolgimento l’allora fidanzata di Alberto Sarah Borruso, condannata anch’ella per violenza sessuale.

L’ottenimento dei domiciliari

Dopo l’arresto a novembre 2020, l’ex imprenditore aveva ottenuto i domiciliari in una struttura in cui si sta curando dalla dipendenza dalla droga. I suoi avvocati difensori Luigi Isolabella e Luigi Ferrari avevano chiesto l’assoluzione dall’accusa dello stupro a Villa Lolita e la seminfermità mentale, corrispondente al minimo della pena, per quello a «Terrazza sentimento».