Alberto Bonanni ucciso a Monti: 4 condanne a 14 anni per omicidio volontario

«Nella drammaticità del fatto rimane la soddisfazione che il giudice abbia aderito alla richiesta della Procura e della parte civile. È una storia molto tragica, perché non si può morire per due schiamazzi dopo un pestaggio così violento». Così l’avvocato di parte civile Gaetano Scalise commenta le conclusioni del processo per la vicenda di Alberto Bonanni, ucciso a Monti, un quartiere di Roma. Le condanne sono state quattro a 14 anni per omicidio volontario.

Alberto Bonanni ucciso: arrivano le condanne per omicidio volontario

Il giudice ha accolto le richieste del pubblico ministero, che aveva accusato i quattro giovani per omicidio volontario. Gli imputati erano stati inizialmente accusati di tentato omicidio, perché Alberto non era morto subito dopo il pestaggio. Il giovane musicista aveva combtattuto per tre anni ed era rimasto in coma, finché non era poi spirato nel 2014. Il pestaggio, invece, risaliva al 26 giugno 2011, circa 11 anni fa. Per l’accusa di tentato omicidio, i quattro avevano scontato 9 anni di reclusione. Il processo si è svolto con il rito abbreviato.

Secondo l’esame autoptico, il giovane era morto in seguito alle percosse al cranio, che avevano poi causato una serie di problemi di salute che lo avevano portato in coma. Poi, il musicista era venuto a mancare in ospedale per un’insufficienza respiratoria.

La ricostruzione dell’omicidio

Quella sera, Alberto aveva suonato in un locale. Poi, aveva iniziato a chiacchierare con gli amici. Dal secondo piano di un palazzo, uno dei ragazzi ora condannati avrebbe gridato: «La dovete finire, qui non si può più dormire, è un’indecenza». Poi, sarebbe sceso e li avrebbe inseguiti per qualche metro. Nel frattempo, a lui si sarebbero uniti gli altri 3 condannati, che avrebbero buttato a terra il musicista.

Poi lo avrebbero pestato e avrebbero usato un casco come arma contro di lui. Da quel pestaggio, Alberto non si era più ripreso ed era finito in coma. Questa è la ricostruzione degli inquirenti che il giudice ha confermato con questa sentenza.