Alberto Angela annuncia un nuovo programma: «Non sarà SuperQuark»

Ospite ieri sera (domenica 7 maggio) del salotto di Che tempo che fa di Fabio Fazio, Alberto Angela ha deciso di fare in anteprima un annuncio davvero molto importante. Di recente, infatti, il divulgatore scientifico, amatissimo dal pubblico, ha iniziato a lavorare ad un imminente nuovo programma.

Alberto Angela annuncia un nuovo programma di divulgazione scientifica

La scelta del presentatore è chiara: prendere in qualche modo in mano l’eredità del padre, Piero Angela, per rendere omaggio ad uno dei personaggi più amati non soltanto della televisione ma anche della storia della cultura italiana. Orfana di Piero Angela, la Rai aveva deciso di chiedere al figlio di prendere in mano le redini della celeberrima trasmissione SuperQuark, per assicurarsi che un prodotto di tale livello non scomparisse completamente dalla programmazione e potesse essere affidato ad un degno successore.

In un primo momento, Alberto Angela (come raccontato a Fazio) si è detto titubante. Poi, però, si è reso conto di quanto fosse importante la missione che gli era stata affidata. Parlando a Che tempo che fa, ha quindi commentato: «Mi sono chiesto: “È giusto che la traccia che mio padre ha lasciato, che tutta la fatica che ha fatto per arrivare a questo punto venga messa da parte e si fermi all’improvviso qui? È giusto che i bambini non abbiano un faro, un libro televisivo da aprire, un punto di riferimento per quello che vorrebbero diventare? E allo stesso modo gli adulti di oggi diventati ingegneri o scienziati grazie a mio padre? Mi sono detto che non fosse giusto lasciare andare tutto così. Che la tv pubblica merita un programma di divulgazione in prima serata. Per cui ho deciso di ereditare questa fiaccola rimasta per terra. Continueremo Superquark».

SuperQuark cambia nome: ecco perché

Rai Uno non perderà dunque il suo principale programma di divulgazione scientifica. Alberto Angela, ad ogni modo, ha precisato che il nome del format sarà cambiato. Con un lungo post pubblicato sui suoi profili social, il conduttore ha così spiegato la ratio dietro a questa scelta: «Il nuovo programma di divulgazione scientifica non avrà il nome di SuperQuark perché esso è e rimarrà per sempre il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra».