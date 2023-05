Alberto Albonetti, il volontario che ha filmato Meloni in Emilia-Romagna è un nostalgico del fascismo

La visita di Giorgia Meloni alle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, avvenuta in tono minore, è stata testimoniata da due video diventati virali sul web, girati e diffusi via social da Alberto Albonetti, parrucchiere di San Pietro in Vincoli che il 20 maggio, mentre distribuiva in macchina beni di prima necessità ai volontari arrivati per spalare si è ritrovato davanti la presidente del Consiglio nella frazione di Ghibullo, frazione di Ravenna.

Ebbene, come ha fatto notare Repubblica, Albonetti è un nostalgico del fascismo: sul suo profilo Facebook sono infatti presenti diversi post e fotomontaggi apologetici di Benito Mussolini.

«L’unica che si è presentata, è venuta da noi Giorgia»

«Guardate c’è Giorgia, ma che piacere, non si è nemmeno visto il sindaco di Ravenna», diceva Albonetti nel primo video in cui si vedeva la premier. Puntando il dito contro il sindaco del capoluogo Michele De Pascale, esponente del Pd. Poi un breve scambio di battute con Meloni. Nel secondo video pubblicato quel giorno, tenendo un megafono in mano Albonetti ha attaccato anche Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna e, indicando Meloni: «L’unica che si è presentata oggi, a sorpresa, nessuno sapeva niente, è venuta da noi Giorgia».

I post inneggianti al Mussolini e al fascismo

Positivo il fatto che Albonetti si stesse dando da fare, cosa che sta continuando tra l’altro a fare. Un po’ meno ciò che si vede scorrendo il suo profilo Facebook. Andando a ritroso nelle immagini e foto pubblicate, via via saltano fuori messaggi contro omosessuali e immigrati ma, soprattutto, post apologetici del fascismo. «Me ne frego, non so se mi spiego», con foto di Benito Mussolini. «Meglio aver un dittatore che mi dia da mangiare piuttosto che politici che rubano», idem. «Ditemi la verità, vi serve una mano», con foto del Duce sorridente. «Italiani si nasce, non si diventa. Lo straniero non sarà mai italiano», accompagnata dal braccio teso del leader fascista. E così via.