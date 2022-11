Albert Pyun morto a 69 anni: addio al regista di Cyborg e Capitan America

Prima del marvel Cinematic Universe, Albert Pyun era il regista dei supereroi. Oggi, l’artista non c’è più: è morto a 69 anni lo scorso 26 novembre. La moglie e produttrice Cynthia Curran ha dato la notizia. Da tempo, Pyun combatteva contro la sclerosi multipla e la demenza senile.

Albert Pyun morto: il regista aveva 69 anni

L’esordio arrivò nel 1982, quando Pyun firmò da regista il suo primo film, un fantasy dal nome di La spada a tre lame. Il successo gli valse 39 milioni di dollari. Se fosse stato proiettato nelle sale oggi, quel numero sarebbe 120 milioni. Sarà il suo film di maggior successo, ma non l’ultimo. Infatti, seguirono due titoli che chi c’era allora non dimenticherà mai: Cyborg (1989) di Jean-Claude van Damme e Capitan America (1990) con Matt Salinger, seguiti da Cyborg 2 – La vendetta.

Nella sua carriera ha direttocirca 50 pellicole. Classe ’53, aveva lavorato per alcuni film commerciali e poi si era spinto oltre. «E non ho mai avuto alcun interesse per le storie o le ambientazioni post-apocalittiche. Mi è sembrato che queste situazioni rappresentassero un modo per fare film con pochi soldi e per esplorare idee che volevo davvero esplorare, anche se erano controverse» aveva dichiarato in un’intervista nel 2012.

Tra i suoi film anche Captain America del 1990

«Albert è morto sabato 26 novembre alle 17.50. Sono stata accanto a lui fino al suo ultimo respiro, sembrava si stesse liberando dal peso del mondo» ha scritto la moglie. La sclerosi multipla gli era stata diagnosticata nel 2013. «Con grande tristezza e con il cuore pesante 💔 saluto e RIP, Albert Pyun» si legge in un tweet pubblicato da Jean Paul Van Damme.

Prima di morire stava pensando a due film che non era riuscito a realizzare e che avrebbe voluto trasformare in serie Tv. «Per Albert il fallimento non è mai stata un’opzione» ha ricordato la moglie.