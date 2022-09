Albert Carollo morto a 42 anni: addio allo chef veneto

Albert Carollo è morto a soli 42 anni. Lo chef veneto, proprietario del noto locale “Al lago di Posina“. Gli agenti hanno ritrovato l’uomo morto nella cucina del suo locale e hanno pensato subito a un malore. Tuttavia, ora indagheranno per scoprire le cause della morte del cuoco. Ecco i dettagli di questa triste vicenda.

Il ritrovamento del corpo e le cause del decesso

Albert Carollo è stato ritrovato da alcuni dipendenti del suo ristorante che hanno subito allertato gli agenti, la mattina del 18 settembre 2022. Il cuoco giaceva nella cucina del suo locale e gli agenti hanno pensato che avesse subito un malore. Tuttavia, questa ipotesi non ha soddisfatto le autorità. Infatti, Albert Carollo non soffriva di alcuna patologia, aveva appena 42 anni e godeva di buona salute. A questo punto, per gli agenti ogni ipotesi rimane aperta e hanno aperto un’indagine per capire se ci sono altre ragioni dietro la sua scomparsa.

Sul luogo del suo ritrovamento, sono pervenuti anche il sindaco Adelio Cervo e il vice-sindaco Andrea Cecchellero che hanno voluto rendere omaggio all’uomo e mostrare il loro cordoglio alla famiglia.

La vita di Albert Carollo

La vita di Albert Carollo era tutto sommato tranquilla e per questa ragione gli agenti hanno pensato a un malore, senza presupporre altre motivazioni per la sua scomparsa, almeno per il momento. Carollo dirigeva con amore il suo ristorante sito in uno splendida location nelle vicinanze del Lago di Posina.

Negli ultimi tempi infatti, il ristorante aveva anche vinto un premio come Miglior Ristorante della Zona. Inoltre, Carollo aveva anche pensato di aprire un’Agenzia di eventi nell’ultimo periodo e si stava lanciando in questa nuova attività commerciale. L’uomo lascia la moglie e due figli. Sui social molte persone hanno espresso il loro dolore, ricordando Albert Carollo come un uomo simpatico, buono e cordiale con tutti, la sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno.