Milano, albero di Natale in Duomo firmato Estetista Cinica: Veralab lo sponsor

Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’Estetista Cinica, ha annunciato che la sua azienda Veralab, 65 dipendenti e 62 milioni di euro di fatturato, sarà lo sponsor del tradizionale albero di Natale in Piazza Duomo a Milano. L’accensione è in programma per martedì 6 dicembre alle ore 17.

Veralab de l’Estetista Cinica sponsor dell’albero di Natale in Duomo a Milano

La notizia è arrivata dalla diretta interessata tramite un post su Instagram, simpatico e irriverente come tipico del suo stile. Nel video compaiono parte dei dipendenti dell’azienda con cerchietti a forma di renna e gli uffici addobbati per Natale. Il tutto corredato da una didascalia in cui l’influencer sottolinea che il risultato è stato raggiunto non da lei, che «non sa montare manco un reel da sola» ma dall’intera azienda e dal suo seguito. La stessa ha reso noto che l’evento di accensione sarà fisico ma anche digitale: «Lo accenderemo tutti insieme».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Fogazzi (@estetistacinica)

Seguita da quasi un milione di persone (ha 980 mila followers), la Fogazzi ha precisato che l’albero che verrà utilizzato non è stato abbattuto per sfregio ma per ragioni naturali, come certificato anche dalla Guardia Forestale. In più, data la crisi energetica che si sta abbattendo sul nostro paese, «Veralab si impegna a ridonare l’importo del consumo di energia elettrica dell’albero alla Casa Jannacci, l’associazione che aiuta gli homeless di Milano, in modo che possano pagare le bollette mentre noi accendiamo l’albero». Il layout della decorazione è curato dallo studio 23Bassi, che segue l’azienda da tempo, mentre l’organizzazione dell’evento spetterà ad Anomalia Studio.

Gli altri alberi di Natale di Milano

L’imprenditrice, che ha ringraziato il Comune di Milano «per aver creduto in un progetto anticonvenzionale», ha infine specificato che la frase del Natale di Veralab, scritta anche sull’albero, sarà «We wish you to be yourself» («Ti auguriamo di essere te stesso»). Oltre al suo, il capoluogo meneghino sfoggerà come sempre altri alberi, sia in centro che in periferia: Chanel firmerà quello in piazza Cordusio, Dior Parfums quello in Piazza della Scala e Subaru quello in Piazza XXV Aprile. Dils, società che opera nei servizi immobiliari, si occuperà invece di installare otto abeti in altrettanti quartieri periferici.