Albania cosa vedere: le città, Berat, l’archeologia albanese, le spiagge più belle

L’Albania è una terra ricca di storia, pronta ad offrire paesaggi naturali dal fascino intramontabile, numerosi siti archeologici e città di rara bellezza. L’Albania conserva ancora oggi il suo folklore e la sua lingua antica, rappresentando un punto di incontro fra culture e religioni diverse.

Albania cosa vedere: Le città albanesi

Sono tante le città che vale la pena visitare in Albania, prima fra tutte Tirana, la capitale cosmopolita che regala un bel panorama dall’alto del monte Dajti. Si possono ammirare la Torre dell’Orologio, la Piramide futuristica di Hoxha e la Moschea Et’hem Bey. La città è ricca di attrazioni e Musei come quello dei Servizi Segreti e il Museo Nazionale di Storia.

Albania cosa vedere: Berat in Albania

Un’altra città da visitare è senza dubbio Berat, Patrimonio dell’UNESCO, dalle antiche radici risalenti al periodo ottomano. Berat pullula di monumenti, moschee ottomane e chiese ortodosse medievali. Il centro storico è diviso a metà per accogliere la convivenza fra cristiani e musulmani. Qui si possono visitare i quartieri di Mangalemi e Gorica, per poi salire fino al castello medievale.

A ovest di Tirana si trova Durazzo, una città che unisce l’influenza romana e bizantina ad un forte spirito contemporaneo. Luoghi imperdibili sono la Torre Veneziana, il Castello di Durazzo, l’antico anfiteatro romano, il Monastero di Shen Vlash, la Grande Moschea e le terme romane.

Nella lista del Patrimonio dell’UNESCO c’è anche Argirocastro, una delle città più antiche di tutta l’Albania. È stata costruita su una collina di 300 metri ed è ricca di case ottomane, chiese e moschee, senza dimenticare il maestoso castello all’interno del quale si trova il Museo Nazionale delle Armi.

Albania cosa vedere: Archeologia albanese

Per gli amanti dell’archeologia è immancabile la visita all’antica città di Apollonia, costruita nel 588 a. C. dai coloni Greci. È circondata da mura e all’interno di esse si trovano la Chiesa di Shën Mëri, un teatro e uno splendido museo situato in un monastero del XII secolo.

Tra le città più famose dell’Albania troviamo poi Valona, meta turistica con spiagge fra le più belle dei Balcani. Anche si possono visitare diversi siti storici, il Castello di Kanina, il Teatro di Orikum ed il Monastero di Santa Maria.

Albania cosa vedere: Spiagge e natura

L’Albania non è caratterizzata solo da città storiche, siti archeologici, chiese e moschee. Le località balneari del Paese, infatti, sono molto ambite dai turisti. Sorge su una baia Saranda, la più importante località di mare, dall’acqua cristallina e spiagge di rara bellezza (come Pulebardha Beach, Ksamil, Butrinto e le Tre Isole). Incontriamo poi Velipojë, frazione del comune di Scutari, e di Himarë, città bilingue che fa parte della contea di Valona. Livadhi Potami e Prinos sono solo alcune delle splendide spiagge di Himarë, luoghi ideali per godere la bellezza della natura.

Oltre alle località balneari l’Albania possiede altre bellezze naturalistiche, come il Parco Nazionale di Lura, dai 14 laghi glaciali e che ospita specie animali rare quali la lince e il lupo euroasiatico.

Per finire potete ammirare le Alpi Albanesi in tutta la loro maestosità e i villaggi circostanti come quello di Thethi, nei pressi del quale si erge una cascata mozzafiato.