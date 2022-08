Albania, bimbo di Pistoia muore per sparo accidentale di un fucile

Un bimbo di 10 anni di Pistoia è deceduto per uno sparo accidentale in Albania. I fatti sono accaduti nel paese di Scutari, dove la famiglia era in vacanza per andare a trovare i parenti dei genitori. Stando a una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente domestico. Infatti, lo zio del piccolo stava pulendo il fucile, quando è partito un colpo accidentale. Ancora da chiarire nei dettagli le dinamiche dell’incidente.

Bimbo muore per sparo: cosa è successo

La famiglia di Casalguidi, in provincia di Pistoia, ha chiamato immediatamente i soccorsi. Purtroppo, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del piccolo. Il 68enne zio del bimbo è stato indagato dalla procura locale per ulteriori accertamenti su quanto accaduto. Lo zio si sarebbe ferito anche alla mano quando il fucile ha sparato il colpo ed è stato soccorso all’ospedale locale.

Previsto il trasporto della salma domani 13 agosto in Italia. «Siamo rimasti sconvolti da questa tragica notizia» è il commento dell’associazione della comunità albanese a Pistoia Arberia.

I funerali del piccolo Lorenzo

A quanto si apprende, il bimbo di 10 anni colpito dallo sparo si chiamava Lorenzo Jakay. Il piccolo frequentava la scuola elementare alla Roccon Rosso di Pistoia. Il funerale è previsto per la mattina del 15 agosto alla Chiesa della Vergine.

I genitori hanno predisposto tutto il necessario per il trasferimento in Italia in tempi rapidi. La salma sarà nelle cappelle del commiato dell’ospedale San Jacopo nell’attesa del giorno dei funerali. A quanto si apprende, lo zio non si sarebbe nemmeno accorto del colpo e che il fucile fosse pronto a sparare, ma non si sa molto sulle dinamiche dell’incidente. Non è la prima volta che un bambino muore in vacanza. La memoria ritorna all’episodio di Sharm El Sheik, ma in quel caso non si trattava di uno sparo, ma si pensava in prima battuta a un’intossicazione alimentare.