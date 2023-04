Alba Parietti: età, compagno, figlio e biografia della showgirl

Alba Parietti è una showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana. È nata a Torino il 2 luglio 1961 da un partigiano piemontese originario delle Langhe e da una pittrice e scrittrice. Deve il nome Alba alla città, la prima del Piemonte ad essere liberata nel 1945. Dopo aver frequentato il liceo artistico statale, iniziò a lavorare nel mondo delle radio locali debuttando nello spettacolo nel 1977, in un teatro locale, interpretando il ruolo di Cecily Cardew in L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde.

Alba Parietti: biografia e carriera

Dopo aver partecipato a Miss Italia 1978, pur senza arrivare in finale, e aver fatto le prime esperienze in piccole tv locali, approdò a Rai 2 nel 1983 in un programma di Boncompagni, Galassia 2. La popolarità presso il grande pubblico arrivò però nel 1990, con la conduzione della trasmissione a tema calcistico Galagol su Telemontecarlo, affiancata da Massimo Caputi. Da qui arrivò alla Rai per presentare lo spettacolo di prima serata La piscina in onda su Rai 3, aggiudicandosi nello stesso anno l’Oscar TV come personaggio televisivo femminile dell’anno. Nel 1992 presentò il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen e Baudo la volle anche l’anno successivo alla conduzione del Dopofestival.

Nello stesso periodo, la showgirl fu protagonista di alcune commedie cinematografiche come Abbronzatissimi di Bruno Gaburro e Saint Tropez – Saint Tropez di Castellano e Pipolo. Dopo aver condotto su Canale 5 la kermesse canora Vota la voce per tre estati consecutive, nel 1994 insieme alla signora Coriandoli (personaggio interpretato da Maurizio Ferrini) fu la prima conduttrice donna di Striscia la notizia.

Tante le conduzioni in programmi sia in Rai che in Mediaset, in cui ha spaziato dall’attualità al varietà ed allo sport affiancando noti conduttori come Baudo, Magalli e Boncompagni. Nel 1998 fu anche protagonista del film erotico Il macellaio di Aurelio Grimaldi e partecipò, nel ruolo di sé stessa, anche al film comico Paparazzi di Neri Parenti, che ad oggi è stato l’ultimo impegno per il grande schermo.

Da conduttrice a opinionista

La seconda fase della sua carriera televisiva, invece, l’ha vista più volte impegnata nel ruolo di concorrente di alcuni reality e opinionista su argomenti di vario tipo (da tematiche impegnate come politica, cronaca ed attualità fino a quelle più inerenti al mondo dello spettacolo come gossip, televisione e costume). Tra i programmi in cui è apparsa si citano Domenica In, Pomeriggio Cinque, Domenica Cinque e L’isola dei Famosi. Gli ultimi impegni televisivi l’hanno vista come concorrente al varietà di Rai 1 Tale e Quale Show e ne Il cantante mascherato. Nel 2022 è tornata come conduttrice su Rai 2 con il programma Non sono una signora e a marzo di quest’anno ha ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera per i suoi 47 anni di attività nello spettacolo.

Compagno e figlio

Molti sono stati i grandi amori di Alba Parietti. Nel 1981 si è sposata con l’attore Franco Oppini dal quale il 6 aprile 1982 ha avuto Francesco Maria Oppini, unico figlio della soubrette. La coppia si è separata poi nel 1990. A questa storia è seguita quella di cinque anni con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga che, come ha affermato più volte la stessa Parietti, è stato l’uomo più importante della sua vita. La relazione è stata interrotta nel 1996 a causa di un flirt con Christopher Lambert.

Dopo una breve relazione con il finanziere Jody Vender nel 1999, dal 2001 al 2007 ha avuto un’altra duratura relazione con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e dal 2010 al 2014 è stata fidanzata con Cristiano De André. Attualmente la showgirl sarebbe insieme a Fabio Adami, direttore commerciale di Poste Italiane con cui è stata più volte paparazzata.