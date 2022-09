Alaska, la nativa Mary Peltola eletta al Congresso: battuta Sarah Palin

Risultato storico in Alaska, dove la democratica Mary Peltola diventa la prima nativa del luogo a vincere un seggio al Congresso, battendo l’ex governatrice dello Stato, Sarah Palin. Quest’ultima, celebre candidata alla vice presidenza nel 2008 al fianco di John McCain, sperava di poter tornare in politica a livello nazionale per sostituire il deputato repubblicano Don Young, scomparso lo scorso marzo. Invece a vincere sono stati i democratici e non accadeva in Alaska dal 2008. E per di più Mary Peltola è una nativa del luogo, stabilendo praticamente un record nella politica locale.

Chi è Mary Peltola, la prima nativa dell’Alaska al Congresso USA

La democratica Mary Peltola ha commentato a caldo il risultato: «È travolgente. Ed è un’ottima sensazione. Sono molto grata che il popolo dell’Alaska abbia riposto la sua fiducia in me». Nata nel 1973, Peltola è una Yupik, uno dei due principali gruppi etnici di eschimesi. La sua carriera politica parte di fatto dagli studi all’Università del Colorado, prima di tornare in Alaska e svolgere lavori per il dipartimento di Pesca e gioco. Dal 1999 al 2009 è stata eletta nel parlamento del suo Stato. Tra i ruoli che ha svolto, anche quello di direttrice esecutiva della Commissione di pesca intertribale del fiume Kuskokwim, a stretto contatto con i popoli nativi per la gestione delle scorte di salmone. E poi ancora il ruolo da consigliera a Bethel, oltre che giudice di un tribunale di popoli nativi. A 49 anni, arriva invece a rappresentare l’Alaska a livello nazionale superando con il 51 per cento delle preferenze Sarah Palin, fermatasi al 48.

Sarah Palin fallisce il rientro in politica

Nulla di fatto, quindi, per il ritorno di Sarah Palin, che nel 2008 si è fatta notare in tutto il mondo per una campagna elettorale non proprio brillante al fianco di McCain. La repubblicana, che vanta posizioni molto conservatrici e il sostegno di Donald Trump, però non si arrende e in una nota ha già spiegato che «anche se siamo delusi da questi risultati, le persone dell’Alaska sanno che sono l’ultima a rinunciare. Anzi, mi sto ricaricando». La candidatura in questione è quella per le elezioni di mid-term in programma a novembre.