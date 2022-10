Chi è Alan Sorrenti: età e canzoni del cantante di Figli delle stelle

Chi è Alan Sorrenti? Il cantante ha raggiunto il successo con l’indimenticabile brano Figli Delle Stelle. Nato a Napoli e di origini, parzialmente, gallesi, oggi l’artista a 71 anni. Nella sua brillante carriera, che è sbocciata tra gli anni ’70 e ’80, ha scritto brani celebri e amati ancora oggi. Tuttavia, l’ascesa è stata stroncata a causa di un arresto.

Alan Sorrenti è nato a Napoli da padre napoletano e madre gallese il 9 dicembre 1950. Ha trascorso la sua infanzia tra il sud Italia e Aberystwyth, in Galle, finché a 16 anni non si è definitivamente trasferito in Inghilterra per studiare. Dopo le scuole è tornato a Napoli con un’ambizione molto chiara: diventare un cantante. Ha intrapreso, quindi, la sua carriera artistica, caratterizzata da uno stile rock e sperimentale.

All’inizio aveva pubblicato le prove progressive di Aria (1972) e Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto (1973), che gli sono valse il plauso della critica. Ma Sorrenti è divenuto famoso in Italia grazie alla canzone Figli delle stelle (1977), estratta dall’omonimo album. Il disco è rimasto nella top ten italiana per sedici settimane consecutive ed è risultato essere l’ottavo singolo più venduto dell’anno 1978.

L’altro grande successo di Alan è stata la canzone Tu sei l’unica donna per me. Gli ha fatto vincere il Festivalbar, e il 45 giri è stato il più venduto nel 1979 in Italia. Dopo una breve uscita dalle scene, anche per alcune vicende giudiziarie, Alan Sorrenti è ricomparso in pubblico alla fine del 1987 con l’album Bonno soku bodai. Successivamente ha fatto seguito la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Come per miracolo.

I figli e la moglie del cantante

Alan Sorrenti è stato sposato con la modella americana Tony Lee Carland, con cui non è andata a finire proprio bene. Il cantante, nel 1983, intratteneva infatti una seconda relazione con una donna svedese di nome Hanna Kirsten. Nella sua villa di Morlupo la moglie lo sorprese in atteggiamenti intimi con l’amante. Nacque allora una discussione molto accesa e violenta, tanto da dover necessariamente chiamare le forze dell’ordine.

Il cantante è stato arrestato e presso la sua abitazione i poliziotti hanno ritrovato piccole quantità di eroina. In tutto ciò, la moglie ha accusato il marito di fare uso di stupefacenti e di essere uno spacciatore. Dopo tutta questa storia, non si è più saputo nulla della sua vita privata.

Canzoni più famose

Tante le canzoni di Alan Sorrenti, ecco sciorinate qui le più famose: