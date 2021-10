Addio ad Alan Kalter, voce del Late Show di David Letterman

Per 20 anni ha annunciato l’inizio del Late Show with David Letterman. Lo speaker Alan Kalter è morto a 78 anni lunedì 4 ottobre all’ospedale di Stamford, in Connecticut. Kalter cominciò a lavorare nello storico show della Cbs nel 1995, quando sostituì Bill Wendell. È rimasto in scena fino all’ultima puntata del maggio 2015.

La voce di Kalter simbolo del Late Show

La voce di Kalter era un simbolo del Late Show di David Letterman. Insieme a Paul Shaffer e all’Orchestra della Cbs annunciava il conduttore e gli ospiti in ogni puntata. Era anche stato pensato un format interno al programma dedicato tutto a lui: Alan Kalter’s Celebrity Interview, dove intervistava gli ospiti dello show dopo Letterman.

Addio ad Alan Kalter, il ricordo di Letterman

«Quando Bill Wendell, dopo 15 anni, si ritirò, il nostro produttore Robert Morton entrò nel mio ufficio con un audio cassetta con le audizioni di vari annunciatori. La voce di Alan è stata la prima e unica che ascoltammo. Sapevamo sarebbe stato la nostra scelta. Un giorno molto triste, ma molti bei ricordi», ha scritto David Letterman in un comunicato.

La carriera di Alan Kalter: dall’insegnamento alla televisione

Nato a Brooklyn, New York, il 21 marzo 1943, Kelter prima di entrare nello showbiz come conduttore radiofonico della Whn, aveva studiato legge alla New York University e insegnato inglese in un liceo di Long Island. Successivamente il salto in tv dove prestò la voce in diversi spot e programmi come Tell the Truth e The $25,000 Pyramid. Fu proprio durante una puntata di questo ultimo show che conobbe Letterman che partecipava come ospite.