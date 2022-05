Alan Friedman: vita privata, moglie e figli del giornalista

Giornalista, conduttore televisivo e scrittore statunitense, Alan Friedman è un volto noto sia per la sua attività da cronista, per la quale ha ricevuto numerosi premi, che per la sua carriera all’interno del mondo televisivo: vediamo quali sono state le sue esperienze più significative e cosa si sa di moglie e suoi figli.

Alan Friedman: chi è

Nato a New York nel 1956, ha studiato alla London School of Economics and Political Science, all’Università di New York e alla Paul H. Nitze School of Advanced International Studies della Università Johns Hopkin a Washington. Dopo essere stato corrispondente a Milano per il Financial Times dal 1983 al 1989, nel 1990 è diventato corrispondente dello stesso giornale da New York. Negli anni successivi ha scritto per il New York Times e per il Wall Street Journal Europe affiancando l’attività giornalistica a quella televisiva: negli anni Novanta è infatti stato il primo statunitense a condurre un programma di economia in Europa e nel 1995 è approdato in Italia alla conduzione, con Giuseppe Jacobini, della rubrica Money Line.

Tra le altre trasmissioni che ha condotto vi sono stati Maastricht-Italia, Mr. Euro, I vostri soldi e l’Alan Friedman Show. Nel 2003 ha contribuito a disegnare e lanciare il canale Sky TG24, per cui ha prodotto diversi programmi settimanali, nel 2009 ha ideato e presentato su La7 La Nuova Via Della Seta, una serie di documentari su Cina, India ed altri Paesi emergenti, mentre nel 2014 ha prestato il suo volto ad Ammazziamo il Gattopardo: Il Gioco del Potere sempre su La7. Nel corso delle sei puntate, ha intervistato cinque ex primi ministri (Massimo D’Alema, Mario Monti, Silvio Berlusconi, Romano Prodi e Giuliano Amato) e l’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Il giornalista ha inoltre scritto numerosi libri, tra cui:

My Way. Berlusconi si racconta a Friedman

Questa non è l’America. Le rivelazioni shock, le storie inedite e i retroscena che svelano i segreti del paese di Trump

Dieci cose da sapere sull’economia italiana, prima che sia troppo tardi

Il prezzo del futuro. Perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo.

Alan Friedman: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Friedman è sposato con Gabriella Carignani. Donna molto riservata, non ci sono molte notizie che la riguardano se non una curiosità sulla storia d’amore con il cronista fornita da lui stesso in un’intervista a Vieni da me (2019): “L’ho conosciuta a Lucca, dove da dieci anni presiedo il Summer Festival”. Non è noto se la coppia abbia dei figli.