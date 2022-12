Aladdin stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Nuovo appuntamento con i classici Disney. Stasera 27 dicembre, alle 21.25 su Rai1, arriva in prima visione Aladdin, live action del 2019 con la regia di Guy Ritchie. Remake dell’originale animato del 1992, racconta la storia di un giovane ladro di Agrabah, immaginaria cittadina d’Oriente. Un giorno incontra per caso la figlia del sultano e se ne innamora perdutamente, nonostante la sua estrazione sociale non gli consente di aspirare alla sua mano. Spinto dal Gran Visir a trovare una leggendaria lampada magica, si imbatterà in un Genio dalle capacità straordinarie. Nel cast Mena Massoud, Naomi Watts e Will Smith. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Aladdin, trama e cast del film stasera 27 dicembre 2022 su Rai1

La trama del film si svolge nella fittizia cittadina d’Oriente Agrabah e si concentra sul giovane Aladdin (Mena Massoud), un orfano che vive per la strada fra piccoli furti e scontri con le guardie. Con la scimmietta Abu sempre al suo fianco, sogna una vita di agio e ricchezza, fin quando un giorno incontra una bellissima ragazza. Non sa che però si tratta di Jasmine (Naomi Watts), la figlia del Sultano (Navid Negahban), fuggita da palazzo poiché non accetta di andare in sposa a un facoltoso pretendente. La giovane però mente ad Aladdin fingendosi l’ancella di corte e, quando lui si intrufola nuovamente nella residenza reale per incontrarla, finisce nelle grinfie del Gran Visir Jafar (Marwan Kenzari). Quest’ultimo, pur essendo il fidato consigliere del sovrano, da sempre aspira a prenderne il posto per dare vita a un regno di paura e malvagità.

Riconoscendo nel giovane Aladdin un ragazzo dal cuore d’oro, gli assegna una missione impossibile. Dovrà recuperare una leggendaria lampada magica e, in cambio, avrà la ricchezza necessaria per poter aspirare alla mano di Jasmine. Molto ingenuamente, Aladdin crede alle menzogne di Jafar e recupera la lampada, al cui interno risiede un Genio (Will Smith), in grado di esaudire tre desideri. Contro la volontà del Gran Visir, il ragazzo sfrutta la scoperta a suo vantaggio e assume le sembianze del principe Ali Ababwa, che entra nella città di Agrabah fra mille sfarzi. È convinto di catturare il cuore di Jasmine che, però, lo accoglie con molta freddezza, scambiandolo per uno dei tanti spocchiosi pretendenti. Ella in realtà non ha mai dimenticato il furfante che ha conosciuto in città, l’unico capace di farle provare emozioni fino ad allora sconosciute.

Aladdin, 5 curiosità sul film stasera 27 dicembre 2022 su Rai1

Aladdin, oltre 2 mila provini per i due protagonisti

Nei panni dei protagonisti recitano Mena Massoud, canadese di origini egiziane, e Naomi Watts, britannica ma di origini indiane. La scelta dei due attori però non è stata facile, dato che la produzione aveva richiesto esplicitamente interpreti dagli spiccati tratti mediorientali o indiani. Il regista Guy Ritchie ha effettuato ben 2 mila provini con aspiranti provenienti da ogni angolo del mondo prima di trovare le sue due stelle.

Aladdin, l’omaggio di Will Smith alla sitcom Bel-Air

Nei panni del Genio della lampada recita Will Smith, capace di offrire una nuova versione del celeberrimo personaggio della Disney. L’attore premio Oscar per King Richard ha deciso di omaggiare Willy – Il principe di Bel-Air, sitcom che lo ha lanciato da giovane. Durante la canzone Un amico come me emula la danza del personaggio di Carlton, cugino impacciato dello stesso Willy.

Aladdin, la doppiatrice italiana di Jasmine è stata finalista ad X Factor

Nella versione italiana del film, il personaggio di Jasmine ha la voce di Naomi Riveccio. La ragazza è nota al pubblico del Belpaese per aver raggiunto nel 2018, l’anno precedente all’uscita del film al cinema, la finale di X Factor. Accompagnata dal suo coach Fedez, ha conquistato la medaglia d’argento dietro al vincitore Anastasio con il suo inedito Like the Rain. Lo scorso anno ha partecipato al Festival di Sanremo come corista, assistendo dal vivo al successo di Mahmood e Blanco con Brividi.

Aladdin, fra le voci italiane anche quella di Gigi Proietti

Nel cast di voci italiane, oltre a Sandro Acerbo per Will Smith, compare anche Gigi Proietti. È lui infatti a interpretare per l’Italia il personaggio del Sultano, padre di Jasmine. Per il mattatore romano è un ritorno alla fiaba di Aladdin, dato che aveva dato la voce al Genio nel classico di animazione del 1992.

Aladdin, i 30 anni del cartone animato originale

Uscito negli Stati Uniti il 25 novembre 1992, Aladdin ha compiuto quest’anno il suo primo trentennale. Maggiore incasso della stagione con oltre 500 milioni di dollari al botteghino globale, divenne il primo film di animazione a superare il mezzo miliardo, superato due anni dopo da Il re leone. Vinse due premi Oscar tra cui la statuetta per la Miglior canzone con A Whole New World di Alan Menken e Tim Rice. Nel cast originale figurava anche Robin Williams, doppiatore del Genio. Il film ha dato vita a due sequel, Il ritorno di Jafar e Aladdin e il re dei ladri senza ottenere il medesimo successo.