Alabama, sparatoria a una festa di compleanno: morti almeno 4 adolescenti

Ancora una tragedia delle armi negli Usa. Almeno quattro adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, avvenuta la notte scorsa. Oltre venti le persone rimaste ferite. Lo riportano i media americani. La polizia, al momento, non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è stato arrestato.

Sembra che nel corso del party ci fosse stato un litigio

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:30 a Dadeville, in un edificio nel centro della città dove un adolescente stava festeggiando il suo 16esimo compleanno, spiega l’emittente locale WRBL. La polizia non ha fornito alcun movente: sembra però che nel corso del party ci fosse stato un litigio.

OFFICIAL STATEMENT FINALLY RELEASED IN DADEVILLE, ALABAMA: Mass shooting confirmed, launching a death investigation. 4 fatalities confirmed and multiple injuries. 🚨#Dadeville pic.twitter.com/cy2kGOjIME — Witches Truth Post 📜 (@witchestruth) April 16, 2023

Il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi

Le forze dell’ordine hanno aspettato a lungo prima di far uscire un comunicato: quello poi trasmesso parla di 4 morti. Le foto scattate dai testimoni sulla scena hanno mostrato «i corpi di almeno sei adolescenti a terra», riferisce però Fox News. Una persona, che si trovava sul luogo della sparatoria, ha dichiarato che il numero totale delle vittime sarebbe superiore a sei: il bilancio potrebbe essere dunque ben più grave.

Nella notte spari sulla folla in Kentucky: due morti

Sempre la scorsa notte a Louisville, in Kentucky, una persona ha fatto fuoco contro una folla di centinaia di persone radunate in un parco cittadino: il bilancio parla di due morti e quattro feriti. È successo nella stessa città pochi giorni fa un ex impiegato ha sparato nella banca dove aveva lavorato, facendo cinque vittime e otto feriti. Inoltre, sempre la notte scorsa, due studenti sono rimasti feriti in una sparatoria nel campus dell’Università di Lincoln, in Pennsylvania.