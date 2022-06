Al vertice della tensione, stasera su La7: trama, cast e curiosità sul film

Ben Affleck e Morgan Freeman sono i protagonisti di Al vertice della tensione in onda questa sera, sabato 18 giugno 2022 alle 21.20 su La7. Diretto da Phil Alden Robinson e uscito nelle sale nel 2002, il thriller è una trasposizione del romanzo Paura senza limite di Tom Clancy.

Al vertice della tensione: cosa sapere sul film in onda stasera su La7 alle 21.20

Al vertice della tensione: la trama

A Jack Ryan, giovane analista da poco assunto alla CIA, viene affidata una missione particolarmente pericolosa: William Cabot, capo del controspionaggio, lo incarica di mettersi sulle tracce di un ordigno atomico smarrito trent’anni prima dagli israeliani che, rimasto inesploso sottoterra per tutto questo tempo, è stato recuperato per caso proprio in quei giorni in un campo al confine con la Siria. La bomba voleva colpire gli Stati Uniti, di cui continua a minacciare la sicurezza. Affiancato dal collega John Clark, Ryan inizia a seguire diverse piste, fino a quando non realizza che tutti i sospetti sembrano rivolti verso un unico destinatario: la Russia. E così, mentre l’alterco tra le due potenze si inasprisce e inizia a farsi spazio l’ipotesi di un conflitto, l’uomo diventa il protagonista di una corsa contro il tempo che, dopo mille ostacoli, lo porterà finalmente a individuare i reali colpevoli: si tratta di un gruppo di neonazisti europei che, intenzionati a ricreare il clima della guerra fredda, avevano acquistato l’arma al mercato nero per portare avanti una strategia di sterminio utile a ottenere il dominio incontrastato dell’Europa fascista sul mondo.

Al vertice della tensione: il cast

Oltre a Ben Affleck e Morgan Freeman nei panni di Jack Ryan e William Cabot, nel cast troviamo anche James Cromwell (Presidente Robert Fowler), Philip Baker Hall (il Segretario della Difesa Becker), Alan Bates (Richard Dressler), Ciarán Hinds (Presidente Nemerov), Lisa Gay Hamilton (Capitano Lorna Shiro), Ken Jenkins (Ammiraglio Pollack), Liev Schreiber (John Clark), Bruce McGill (Gene Revell), Colm Feore (Olson), Bridget Moynahan (Dr. Cathy Muller), Ron Rifkin (Segretario di Stato Sidney Owens), Michael Byrne (Anatoli Grushkov), Jamie Harrold (Dillon), Josef Sommer (Senatore Jessup) e John Beasley (Generale Lasseter).

Al vertice della tensione: cinque curiosità sulla pellicola

1) Al vertice della tensione: quando la fantasia si avvicina alla realtà

Lo scenario paventato nell’action movie, quello relativo al rischio di scatenare una guerra nucleare per errore o perché una delle due superpotenze rivali pensa che l’altra abbia già scagliato le sue testate atomiche, si è verificato nella realtà in almeno due casi. Il primo, nel 1983, quando l’URSS arrivò quasi al punto di orchestrare un agguato ai danni degli Stati Uniti perché allarmata da un’esercitazione nucleare avviata da questi ultimi. Il secondo, invece, nel 1995, quando a rischiare di spingere la Russia a mobilitarsi fu il lancio di un missile norvegese destinato allo studio delle aurore boreali sui cieli delle Svalbard.

2) Al vertice della tensione: l’onnipresenza di Jack Ryan

Quella girata da Alden Robinson è la quarta pellicola che porta sul grande schermo l’analista interpretato, in questo caso da Affleck. In passato, infatti, era già apparso in Caccia a Ottobre Rosso, Giochi di Potere e Sotto il segno del pericolo.

3) Al vertice della tensione: tra remake e show televisivi

Oltre che del lungometraggio, il personaggio di Jack Ryan è stato protagonista anche di Jack Ryan – L’iniziazione, un reboot della saga spionistica uscito nel 2014 e di una serie tivù biografica e andata in onda nel 2018.

4) Al vertice della tensione: tutto inizia e finisce in Canada

Le riprese della pellicola si sono svolte prevalentemente in Canada, tra Montreal e Ottawa.

5) Al vertice della tensione: un pezzo d’Italia nella colonna sonora

La soundtrack ufficiale del film è stata curata dal compositore Jerry Goldsmith. Tuttavia, accanto alle musiche originali, troviamo anche diversi brani jazz come If we get through this di Tabitha Fair e la nota romanza per tenore della Turandot di Giacomo Puccini, Nessun Dorma.