Al Pacino di nuovo papà a 83 anni: è nato il figlio dalla compagna Noor Alfallah

Congratulazioni ad Al Pacino, che nella giornata di ieri (giovedì 15 giugno) ha annunciato di essere diventato di nuovo padre, alla veneranda età di 83 anni. L’annuncio è giunto tramite un rappresentante dell’attore, che ha confermato il parto della compagna di Al Pacino Noor Alfallah, 54 anni più giovane rispetto a lui.

Al Pacino è nuovamente diventato padre a 83 anni: l’annuncio

La conferma della lieta novella è arrivata a brevissima distanza temporale dell’annuncio della gravidanza della madre del piccolo, che è stato chiamato Roman Pacino. Proprio pochi giorni fa, tra l’altro, i paparazzi avevano pizzicato la coppia in un auto con il seggiolino per il bambino già montato sul retro. Da diverso tempo Alfallah è al centro delle polemiche degli hater, che l’accusano di essersi messa con Al Pacino solo per soldi. Accuse gravi, a cui uno degli amici intimi della coppia si è sentito in dovere di rispondere: «Lei voleva un figlio da anni e Al non avrebbe potuto essere più felice. Lui ama Noor e il sentimento è reciproco».

Noor Alfallah, che è una produttrice televisiva e cinematografica originaria del Kuwait, è contrariamente ad Al Pacino diventata mamma per la prima volta in assoluto. Come riporta TMZ, inoltre, sembra che l’attore sia rimasto sotto shock quando ha scoperto la notizia della gravidanza, visto che soffre da tempo di problemi alla tiroide che pensava gli avrebbero impedito di diventare di nuovo padre. Secondo gli ultimi gossip, si dice inoltre che i due non stessero più insieme da ormai diverse settimane quando Alfallah ha scoperto la gravidanza, rivelata ad Al Pacino solo all’undicesima settimana. Al di là dei pettegolezzi, sembra comunque che oggi la coppia sia più unita che mai e sia pronta a crescere insieme questo nuovo pargolo arrivato in famiglia.

Chi sono i figli di Al Pacino

Con l’arrivo di Roman, Al Pacino è così diventato genitore per la quarta volta. La prima figlia Julie Marie è nata nel 1989 dalla relazione con l’insegnante Jan Tarrant. Gli altri due figli sono i gemelli Olivia Rose e Anton James nati nel 2001 dalla relazione con l’attrice Beverly D’Angelo.