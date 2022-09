Lo scandalo su Al-Khelaifi del Psg e le pesanti accuse di ricatti e torture

Già la sua figura di presidente spendaccione del Paris Saint-Germain, capace persino di erigersi a paladino del “calcio del popolo” contro il progetto della Super Lega, non destava grande simpatia. Ora le ombre su Nasser Al-Khelaifi si fanno ancora più dense e si intrecciano con un’altra questione controversa, quella della corruzione intorno al Mondiale 2022. La storiaccia l’ha tirata fuori Libération: secondo un’inchiesta del quotidiano francese, il numero uno del Psg e dell’Eca, l’organismo che rappresenta gli interessi dei club calcistici in Uefa, nonché uomo di fiducia dell’Emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, sarebbe stato coinvolto in un caso di ricatti, abusi, estorsioni e persino torture nei confronti di un uomo d’affari franco-algerino, la cui unica colpa era quella di avere informazioni compromettenti sullo stesso Al-Khelaifi e sulle presunte irregolarità che avrebbero macchiato l’assegnazione della Coppa del Mondo 2022 al Qatar.

Un uomo arrestato e seviziato in carcere

Al-Khelaifi è accusato di aver fatto seviziare per diversi mesi quest’uomo, che si chiama Tayeb B., per farsi consegnare una serie di documenti compromettenti che proverebbero atti di corruzione per far assegnare a Doha l’organizzazione del prossimo Mondiale, già nel mirino per lo stato dei diritti umani e per il trattamento riservato ai lavoratori migranti che hanno costruito gli stadi della Coppa del mondo nel Paese. Tayeb B. è stato arrestato il 13 gennaio 2020 e incarcerato fino al primo novembre dello stesso anno. L’uomo, sottoposto a forti pressioni psicologiche, sarebbe stato lasciato in condizioni deplorevoli e avrebbe subito continuamente maltrattamenti e pratiche di tortura, prima di essere rilasciato solo dopo aver consegnato i documenti agli avvocati di Al-Khelaifi attraverso un accordo confidenziale.

Clausola di riservatezza da 5 milioni di euro

Secondo l’indagine dei media francesi, l’arresto sarebbe stato motivato, solo ed esclusivamente, «per ordine dell’emiro del Qatar». L’uomo sarebbe stato costretto a firmare una clausola di riservatezza che lo costringerebbe a pagare 5 milioni di euro nel caso quei documenti venissero resi pubblici. Nelle carte incriminate ci sarebbero le prove degli atti di corruzione perpetrati dallo stesso Al-Khelaifi per far sì che al Qatar fossero assegnati i Mondiali, oltre ad altre illegalità commesse dal suo entourage e alcuni segreti della sua vita privata a Parigi.