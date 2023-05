Al Bano, stasera su Canale 5 lo show 4 volte 20 per gli 80 anni

Da Felicità a Nostalgia canaglia e Nel Sole, con la sua lunga carriera musicale Al Bano ha fatto ballare ed emozionare generazioni di italiani. Pochi giorni fa, ha compiuto 80 anni ricevendo messaggi di affetto da parte di colleghi e soprattutto fan di tutta la nazione. Per l’occasione, stasera 23 maggio alle 21.45, andrà in onda su Canale 5 Al Bano 4 volte 20, concerto-evento all’Arena di Verona del 18 maggio scorso con tanti ospiti che hanno condiviso con lui vita professionale e privata. Sul palco anche l’ex moglie Romina Power e i tutti i figli dell’artista di Cellino San Marco. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Infinity.

Al Bano 4 volte 20, le anticipazioni del concerto stasera 23 maggio 2023 su Canale 5

Il live dell’Arena di Verona sarà una grande festa popolare all’insegna della musica. Attraverso i suoi brani più famosi, Al Bano ripercorrerà la sua lunga carriera intervallano performance canore a racconti personali e aneddoti della sua vita privata. Fra le canzoni in scaletta ci saranno, fra le altre, anche Sharazan e Ci sarà, passando anche per Sempre sempre ed È la mia vita. Il cantautore pugliese duetterà in diverse occasioni con Romina Power, artista e partner sul palco e per diversi anni anche nella vita. Per festeggiare gli 80 anni di Al Bano arriveranno a Verona anche tutti i figli: attesi infatti Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Durante tutto il concerto, Al Bano sarà accompagnato da un’orchestra diretta dal maestro Alterisio Paoletti, che seguirà l’artista in un viaggio attraverso 50 anni di canzoni. Dal ritmo pop alle ballate d’amore, fino alle atmosfere gioiose e divertenti, la serata promette di soddisfare tutti i gusti. Il neo 80enne non sarà inoltre da solo, ma potrà contare sull’aiuto di amici e colleghi che nel corso della sua carriera hanno condiviso con lui alcuni momenti indimenticabili. Saranno protagonisti dell’evento infatti Gianni Morandi, che ripeterà il duetto inedito già visto sul palco del Festival di Sanremo 2023 lo scorso febbraio. Non mancheranno poi Iva Zanicchi, Umberto Tozzi, Arisa e I Ricchi e Poveri. Grande attesa per Renato Zero, che ha promesso un regalo speciale che sarà svelato durante l’evento. Al Bano 4 volte 20 è una produzione Arcobaleno Tre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni.