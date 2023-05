Al Bano svela: «Con Romina Power finì perché fumava troppe canne»

Alla vigilia degli 80 anni, Al Bano, volto e voce storica della musica italiana, ha rivelato alcuni ricordi legati alla sua vita privata, in particolare alla sua relazione con la cantante ed ex moglie Romina Power. Come riportato da Rumors, l’uomo ha ripercorso momenti chiave della sua vita, dalla scomparsa della figlia Ylenia alla fine della relazione con la madre della ragazza: «Nel bene e nel male devi vivere la vita per quello che il buon Dio ti propone» ha dichiarato Al Bano.

I motivi della separazione tra Al Bano e Romina Power

La coppia, sposata per ben 29 anni, dal 1970 al 1999, ha rappresentato una delle storie d’amore che, più di ogni altra, ha fatto sognare gli italiani in quegli anni. Nonostante alcuni sperino ancora in un ritorno, Al Bano ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato i motivi della separazione: per quanto dolorosa, la separazione per il cantante fu necessaria, secondo quanto da lui raccontato: «Lo dico oggi per la prima volta. Il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. Lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile».

Al Bano e il bicchiere di whisky prima di ogni concerto

Secondo Al Bano, Romina aveva perso interessi nei confronti della vita e di quello che avevano costruito negli anni. Per il cantante, non fu causato dalla perdita della figlia e dalle sue ricerche sempre e costantemente andate a vuoto, ma dall’uso delle canne: «Fu l’inizio della fine. Una volta per capire ne ho fumata una (…) Ti inventi una realtà che non esiste, ti allontani dalla vita vera. Purtroppo ci cadono in tanti, anche qualcuno dei miei figli. Io non ho mai preso nulla, ma prima dei concerti bevo un bicchiere di whisky, un consiglio di Placido Domingo perché libera esofago e corde vocali, un toccasana».