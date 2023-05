Al Bano, perchè Loredana Lecciso era assente al concerto dei suoi 80 anni

I telespettatori più attenti si saranno certamente resi conto dell’assenza di Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano, in occasione del grande e importante evento 4 volte 20, il concerto con il quale ieri sera l’artista di Cellino San Marco ha voluto festeggiare 80 anni di onorata carriera all’Arena di Verona. C’è un motivo preciso, e l’ha spiegato il diretto interessato.

Al Bano: «Ecco perché Loredana Lecciso era assente al concerto»

La spiegazione dell’arcano l’ha svelata nelle scorse ore Al Bano in persona, concedendo una lunga intervista al Corriere della Sera. Parlando al giornale, l’artista di Felicità ha commentato: «Loredana non ci sarà. Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così». Una risposta piuttosto laconica, dunque, che non lascia particolare spazio all’immaginazione. Poco male, comunque, visto che Al Bano ha avuto al suo fianco, oltre alla storica ex Romina Power, anche molti altri personaggi del calibro di Iva Zanicchi, Renato Zero, Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Arisa. Nonostante la mancanza della sua compagna di vita, dunque, il cantante è comunque riuscito a godersi una serata che profuma di trionfo.

Gli ultimi rumors sui veleni fra Romina Power e Loredana Lecciso

Cosa potrebbe aver spinto Loredana Lecciso a chiamarsi fuori da uno degli appuntamenti live più importanti della carriera del compagno? Stando ai bene informati, la scelta potrebbe in qualche modo essere legata proprio alla presenza di Romina Power. Lecciso avrebbe infatti deciso di non “mettersi in mezzo” al quadro familiare originario di Al Bano composto, oltre che da Romina, anche dai figli Yari, Cristel e Romina Jr. Lasciando però allo stesso tempo maggior spazio anche ai figli avuti con il cantante, ovvero Jasmina e Al Bano jr saliti sul palco con il padre. Dagospia, tra l’altro, ha riportato di recente che Romina Power avrebbe manifestato le sue rimostranze verso l’ex marito, imponendogli in questo modo di non avere Lecciso con sé alla serata scaligera.