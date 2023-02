Aka 7even, chi è la nuova fidanzata Francesca Galluccio

Aka 7even ha una nuova fidanzata. Si tratta di Francesca Galluccio nonchè sorella della fidanzata di LDA, grande amico del cantante. La ragazza ha 21 anni, è originaria di Napoli e studia moda.

Chi è Francesca Galluccio, nuova fidanzata di Aka 7even

L’ex cantante di Amici ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che lo ritrae in compagnia della ragazza napoletana. Un selfie che li ritrae molto vicini con un cuore rosso a simboleggiare il loro amore.

Francesca Galluccio è originaria del capoluogo partenopeo e frequenta la facoltà di moda all’Università Vanvitelli di Napoli. Prima di lei, l’ex volto di Amici era legato ad una ballerina, Martina Miliddi, anche lei concorrente del programma lo scorso anno. Una storia poi finita. Poco prima di salire sul palco di Sanremo 2022, però, si era diffusa la voce di una misteriosa ragazza al fianco di Aka 7even, di cui non si conosceva il nome ed il volto. Oggi si scopre che avrebbe potuto trattarsi di Francesca Galluccio, presentata ufficialmente ai followers dallo stesso cantante sui suoi canali social.

É la sorella della fidanzata di LDA

La curiosità che è piaciuta molto ai fan è che Francesca Galluccio è la sorella gemella di Miriam Galluccio, la nuova fiamma di LDA. I due cantanti sono molto amici tra di loro, già dai tempi del talk show di Canale 5, e anche le due ragazze sono molto legate. Le due storie non si sa quando siano iniziate ma sono state ufficializzate in questi ultimi giorni. Francesca e Miriam Galluccio, come detto ,studiano moda e sono molto seguite su TikTok: il loro profilo in comune, Galluccio Twins, conta 50 mila followers. Le due ragazze pubblicano spesso brevi video della loro quotidianità e sicuramente a breve potrebbero apparire dei video dei quattro ragazzi insieme.