Dove vedere Ajax-Napoli di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

Dopo la pausa per le Nazionali, è di nuovo tempo di Champions League. Stasera 4 ottobre il Napoli di Luciano Spalletti arriverà al giro di boa della fase a gironi da prima della classe a punteggio pieno. Per la terza giornata, i campani faranno visita all’Ajax in una Johan Cruijff Arena che promette spettacolo. Azzurri primi nel Gruppo A con sei punti, tre lunghezze in più di Liverpool e Ajax. Fanalino di coda i Glasgow Rangers, ancora fermi al palo. La partita andrà in onda in diretta su Sky Sport Arena alle ore 21, oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now. Arbitro di Ajax-Napoli sarà il francese François Letexier, assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto uomo sarà Jérémy Stinat, al Var siederanno il polacco Tomasz Kwiatkowski e il transalpino Benoît Millot.

«Con l’Ajax condividiamo la stessa idea di gioco», ha detto Spalletti in conferenza stampa. «Amiamo giocare palla a terra e costruire dal basso, sarà una partita emozionante». Il Napoli si presenterà alla Johan Cruijff Arena in testa alle classifiche di Champions League e Serie A. Reduce dal successo per 3-1 contro il Torino, la formazione campana sta vivendo uno splendido periodo di forma con risultati eccezionali. L’Ajax, orfano dell’allenatore Ten Hag passato al Manchester United, si sta affidando alle mani di Alfred Schreuder. «Sarà molto importante tenere il possesso palla e sfruttare le occasioni che ci concederanno», ha detto ai media alla vigilia. «Dovremo fare molta attenzione sui loro portatori». Gli olandesi sono secondi in Eredivisie con 19 punti, uno in meno dell’AZ Alkmaar.

Ajax-Napoli, le probabili formazioni di stasera 4 ottobre 2022 su Sky Sport Arena

Qui Ajax, Schreuder potrebbe cambiare modulo

Probabile cambio di modulo per l’Ajax in vista del match di Champions League contro il Napoli. Gli olandesi sono nel mezzo di una piccola crisi, frutto di un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite. Per questo, via il 4-2-3-1 in favore di un più conservativo 4-3-3. Fra i pali ci sarà Pasveer, protetto dalla coppia Timber e Bassey, mentre sugli esterni agiranno Rensch e il veterano Blind. A centrocampo spazio per Berghuis, Taylor e Alvarez, mentre in attacco fiducia al tridente Tadic, Kudus e Bergwijn.

Qui Napoli, Lozano e Simeone con Kvara

Qualche cambio anche per Luciano Spalletti, che contro l’Ajax potrebbe fare un po’ di turnover. «Due o tre titolari potrebbero giocare al posto di altrettanti titolari», ha annunciato l’allenatore del Napoli. Davanti a Meret ci saranno Rrahmani e Kim, con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra al posto di Mario Rui. Fisico e talento a centrocampo con la presenza di Zielinski, Lobotka e Anguissa, mentre in attacco spazio a chi si è visto di meno. Oltre all’inamovibile Kvaratskhelia ci saranno infatti Lozano e Simeone, con Raspadori a riposo e Osimhen non ancora disponibile.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.