Airbnb chiude in Cina per colpa del lockdown e dei costi troppo alti

Airbnb abbandona la Cina. L’azienda di hosting fra le più importanti al mondo ha infatti annunciato l’intenzione di uscire dal mercato di Pechino nei prossimi mesi. Tutti gli elenchi di affitto domestico e i pacchetti promozionali nell’area continentale del Paese spariranno dal sito ufficiale entro l’estate. Stop anche alle prenotazioni a partire dal prossimo 30 luglio. I motivi della scelta sarebbero gli alti costi di gestione, la concorrenza locale e gli scarsi guadagni dovuti alle restrizioni per contrastare la pandemia da Covid.

Cosa ha spinto Airbnb a chiudere in Cina

Airbnb è attiva in Cina soltanto da sei anni. Ha infatti aperto i suoi servizi nel 2016, offrendo assistenza per appartamenti ed esperienze in linea con la proposta occidentale. Sin dai primi mesi però, come sottolineano Cnbc e Bbc, la società si è scontrata con una forte concorrenza di operatori locali tra cui Tuija.com, piattaforma da 400 mila annunci, oltre che con il governo. Nel 2018 infatti Airbnb è stata costretta ad allinearsi alla politica locale inviando alle autorità i dettagli degli ospiti e degli host di ogni annuncio, in ottemperanza alle leggi del Paese. Come se non bastasse, gli alti costi di gestione, già difficili da sopportare prima dello scoppio del Covid-19, sono nettamente peggiorati con la pandemia.

La strategia “zero-Covid” della Cina, con i continui e immediati lockdown in più zone del Paese, hanno infatti rappresentato un forte ostacolo ai guadagni di Airbnb. Il cofondatore della società Nathan Blecharczyk ha dichiarato che il mercato cinese ha rappresentato appena l’1 per cento degli introiti negli ultimi anni. Da qui la scelta di abbandonare la Cina, per mantenendo ancora servizi per i cittadini che si recheranno all’estero tramite un ufficio con sede a Pechino. Prima della pandemia, infatti, circa 155 milioni di cinesi avevano organizzato un viaggio al di fuori dei confini nazionali.

Il calo del prezzo delle azioni a seguito della pandemia

Airbnb, come conferma anche il Guardian, non ha ancora commentato la decisione. La notizia intanto ha preso subito piede su Weibo, il “Facebook” cinese, con numerosi commenti da parte degli utenti. Al centro della discussione il fatto che la società di hosting non possedesse una grande fetta di mercato già prima dello scoppio della pandemia. Intanto cala anche il prezzo delle azioni, scese del 30 per cento nel 2022 a seguito di una più ampia svendita di titoli tecnologici. Cnbc ha ricordato anche come l’addio al mercato cinese non sia la prima ripercussione della pandemia su Airbnb. Già nel maggio 2020 la società aveva licenziato 1900 dipendenti (il 25 per cento del totale) a livello globale.

Dal lancio nel 2016, Airbnb aveva tuttavia mostrato forte interesse per la Cina tramite diverse iniziative volte a catturare l’attenzione locale. Nel 2017 aveva infatti affiancato il nome cinese Aibiying, traducibile letteralmente con ‘accogliersi l’un l’altro con amore’. L’anno seguente era stata la volta di Airbnb Plus, sistema che offriva opzioni di alloggio con feedback positivi e comfort di più livelli. Spazio anche per una personale Academy con l’obiettivo di aiutare gli host a migliorare offerta ed esperienze. L’obiettivo era quello di arrivare a un miliardo di ospiti annuali entro il 2028, oggi però definitivamente accantonato.

